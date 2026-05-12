Basit bir güç testi yaşam süresiyle ilgili ipucu verebilir
Yeni bir araştırmada el sıkma gücü ve sandalyeden ayağa kalkma hızının, yaşlı bireylerde yaşam süresi hakkında önemli ipuçları verebileceği tespit edildi... 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T14:28+0300
sağlik
yaşlanma
kas
güç
yaşam süresi artışı
beklenen yaşam süresi
14:25 12.05.2026 (güncellendi: 14:28 12.05.2026)
Yeni bir araştırmada el sıkma gücü ve sandalyeden ayağa kalkma hızının, yaşlı bireylerde yaşam süresi hakkında önemli ipuçları verebileceği tespit edildi. Bilim insanları kas gücü yüksek kişilerin ölüm riskinin daha düşük olabileceğini saptadı.
Buffalo Üniversitesi öncülüğünde yürütülen araştırmada, kas gücü daha yüksek olan yaşlı kadınların ölüm riskinin daha düşük olduğu belirlendi. Çalışma sonuçları JAMA Network Open dergisinde yayımlandı.
Araştırmada yaşları 63 ile 99 arasında değişen 5 binden fazla kadın yaklaşık 8 yıl boyunca takip edildi.
El sıkma gücü dikkat çekti
Bilim insanları araştırmada iki basit testi inceledi: El sıkma gücü ve sandalyeden hızlı şekilde ayağa kalkma testi.
Katılımcılardan yardım almadan sandalyeden art arda beş kez kalkmaları istendi. Sonuçlara göre daha güçlü el sıkma değerine sahip kadınların ölüm riskinin daha düşük olduğu görüldü.
Araştırmada el sıkma gücündeki her 7 kilogramlık artışın, ölüm riskini ortalama yüzde 12 azalttığı belirlendi. Daha hızlı ayağa kalkabilen kişilerin de daha uzun yaşama ihtimaline sahip olduğu kaydedildi.
Kas gücü yaşam süresini etkileyebilir
Araştırmanın başındaki isimlerden Michael LaMonte, kas gücünün günlük hareket kabiliyeti açısından kritik olduğunu söyledi.
LaMonte, "Ayağa kalkacak kadar kas gücünüz yoksa yürümek gibi temel hareketleri yapmak da zorlaşır" dedi.
Bilim insanları, düzenli fiziksel aktivitenin yanında kas güçlendirici egzersizlerin de sağlıklı yaşlanmada önemli rol oynadığını belirtti.
Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise fiziksel aktivite seviyeleri düşük olan kişilerde bile yüksek kas gücünün daha düşük ölüm riskiyle bağlantılı olması oldu.
Basit egzersizler önerildi
Araştırmacılar, kas gücünü artırmak için pahalı spor ekipmanlarına ihtiyaç olmadığını söyledi.
Dambıl, vücut ağırlığı egzersizleri ve hatta günlük ev eşyalarının bile kasları güçlendirmeye yardımcı olabileceği belirtildi.
LaMonte, "Konserve kutuları veya kitaplar bile direnç oluşturmak için kullanılabilir" ifadelerini kullandı.
Bilim insanları özellikle ileri yaş grubunda kas gücünün korunmasının önümüzdeki yıllarda önemli halk sağlığı başlıklarından biri olacağını düşünüyor.