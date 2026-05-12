TFF açıkladı: Süper Lig'in yeni sezonu ne zaman başlıyor?
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonuna ilişkin profesyonel liglerin takvim planlamasını açıkladı. Süper Lig, 14-17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak... 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T17:33+0300
Süper Lig başta olmak üzere 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’de yeni sezon başlangıç ve bitiş tarihleri netleşti.TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig’de 2026-2027 sezonu, 14-17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Ligin ilk yarısı, 18-21 Aralık 2026 tarihlerindeki 16. hafta maçlarının ardından sona erecek. İkinci devre ise 15-18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak 17. hafta mücadeleleriyle başlayacak. Süper Lig’de sezonun tamamlanacağı tarih ise 23 Mayıs 2027 olarak belirlendi.TFF 1. Lig’de yeni sezon 7-10 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak. İlk yarı 18-21 Aralık 2026 tarihlerindeki maçların ardından tamamlanırken, ikinci yarı 8-11 Ocak 2027 tarihlerinde başlayacak. Normal sezon 8 Mayıs 2027’de sona erecek.TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig’de ise sezon 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde başlayacak. Her iki ligde ilk yarı 20 Aralık 2026’da tamamlanacak, ikinci yarı ise 16 Ocak 2027’de başlayacak. Normal sezonun bitiş tarihi 24 Nisan 2027 olarak açıklandı.Federasyon ayrıca 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’de sezon sonunda oynanacak play-off müsabakalarının takviminin ilerleyen dönemde duyurulacağını bildirdi.
