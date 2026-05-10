Galatasaray üst üste 4. kez Süper Lig şampiyonu: Yayın gelirinde 16.4 milyon Euro’yu garantiledi
Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında, Antalyaspor'u evinde 4-2 mağlup etti. Karşılıklı gollerin atıldığı maçta sarı kırmızılılar 4-2'lik galibiyetle... 10.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-10T09:42+0300
09:32 10.05.2026 (güncellendi: 09:42 10.05.2026)
Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında, Antalyaspor'u evinde 4-2 mağlup etti. Karşılıklı gollerin atıldığı maçta sarı kırmızılılar 4-2'lik galibiyetle ayrıldı ve Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu elde etti. Galatasaray, Süper Lig’de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek yayın gelirinde de önemli bir kazancı garantiledi.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılı futbol takımının bir gün UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağına inandığını söyledi.
Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Park'ta, Antalyaspor'u 4-2 yenerek üst üste 4. şampiyonluğunu ilan ettiği maçın ardından şunları söyledi:
"Her sene zaten yeni bir hedefle sezona başlıyorsunuz. Az önce teknik direktörümüz Okan Buruk'un sözleşmesini sordular. Biz, başkanımla konuştuğumuzda 5'te 5 yapmayı hedeflediğimizi söyledik. Beşinci şampiyonluk için yarın sabahtan itibaren çalışmalara başlıyoruz."
Yayın gelirlerini garantiledi
Şampiyonlukla birlikte sarı-kırmızılıların Süper Lig yayın havuzundan elde edeceği gelir de netleşti. Ligi zirvede tamamlamayı garantileyen Galatasaray, Ekonomim'de yer alan habere göre sıralama primi olarak 227.8 milyon TL almaya hak kazandı. Kulübün 33 hafta sonunda toplam yayın geliri ise 876 milyon TL seviyesine ulaştı.
Gelir 16.6 milyon Euro’ya çıkabilir
Galatasaray, sezonun son haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların bu mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde yayın gelirinin 885.6 milyon TL’ye yükselmesi bekleniyor.
Bu rakam yaklaşık 16.6 milyon Euro’ya karşılık geliyor.Geçen sezonu da şampiyon tamamlayan Galatasaray, 2024-2025 döneminde yaklaşık 13.1 milyon Euro yayın geliri elde etmişti. Böylece kulübün yayın gelirinde Euro bazında yaklaşık yüzde 27’lik artış oluştu.
Fenerbahçe’nin geliri 763.5 milyon TL seviyesinde
Sezonu ikinci sırada tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe’nin yayın gelirinin ise 763.5 milyon TL düzeyinde olduğu belirtildi. Sarı-lacivertli ekip, son hafta maçını kazanması halinde gelirine yaklaşık 9.66 milyon TL daha ekleyecek. Böylece Fenerbahçe’nin toplam yayın gelirinin yaklaşık 14.5 milyon Euro seviyesine çıkacağı hesaplanıyor.Şampiyonlar Ligi geliri de kasayı dolduracak
Galatasaray, yayın gelirlerinin yanı sıra UEFA Champions League gelirlerinden de önemli bir pay elde edecek.
Bu sezon Devler Ligi’nden 53 milyon Euro’nun üzerinde gelir sağlayan sarı-kırmızılı ekip, gelecek sezon lig aşamasına doğrudan katılım hakkı kazanarak yaklaşık 19 milyon Euro’luk katılım gelirini şimdiden garantiledi.
CNBC-e’de yer alan habere göre de Galatasaray’ın Süper Lig ve UEFA organizasyonlarından elde edeceği garanti gelir toplamı şimdiden 35 milyon Euro seviyesine ulaşmış durumda. Takımın Avrupa’daki performansına bağlı bonuslarla birlikte bu rakamın daha da yükselmesi bekleniyor.