'Starmer istifa' çağrıları büyüyor: İngiltere İçişleri ve Dışişleri bakanları da istifasını istedi
'Starmer istifa' çağrıları büyüyor: İngiltere İçişleri ve Dışişleri bakanları da istifasını istedi
İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a yönelik istifa çağrılarına bazı kabine üyeleri ve danışman milletvekilleri de destek verdi. 12.05.2026, Sputnik Türkiye
03:40 12.05.2026
İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a yönelik istifa çağrılarına bazı kabine üyeleri ve danışman milletvekilleri de destek verdi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ve İçişleri Bakanı Shabana Mahmood da Başbakan Keir Starmer'ın istifasını istedi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 7 Mayıs’ta gerçekleştirilen yerel seçimler ile İskoçya ve Galler’deki bölgesel parlamento seçimlerinde alınan yenilginin ardından parti içindeki huzursuzluk büyüdü. Daha önce Starmer’ın görevi bırakmasını isteyen İşçi Partili milletvekillerinin sayısı 77’ye ulaşırken, kabineden de üç ismin bu çağrıya katıldığı belirtildi.
İstifa çağrısı yapan bakanlardan ikisinin Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile İçişleri Bakanı Shabana Mahmood olduğu ifade edildi.
Starmer'i istifaya çağıran milletvekillerinin bir kısmı, Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın milletvekili yapılarak partinin başına geçmesi fikrini desteklerken, Sağlık Bakanı Wes Streeting'in de adı adaylar arasında geçiyor.

Neler olmuştu?

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın, Jeffrey Epstein bağlantısıyla gündeme gelen Peter Mandelson’u olumsuz güvenlik soruşturmasına rağmen ABD Büyükelçisi olarak atadığı iddiası, ülkede gittikçe artan 'Starmer istifa' seslerine yol açmıştı.
