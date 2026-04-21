Starmer’dan 'Epstein bağlantılı atama' itirafı: 'Mandelson kararı hataydı' dedi, istifa çağrılarını reddetti
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Jeffrey Epstein ile bağlantısı tartışılan Peter Mandelson’ın ABD büyükelçisi olarak atanmasını 'yanlış bir karar' olarak... 21.04.2026, Sputnik Türkiye
11:42 21.04.2026
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Jeffrey Epstein ile bağlantısı tartışılan Peter Mandelson’ın ABD büyükelçisi olarak atanmasını 'yanlış bir karar' olarak kabul etti. Starmer, güvenlik soruşturması bilgisinin kendisinden gizlendiğini savunarak istifa çağrılarını geri çevirdi.
İngiltere’de “Mandelson skandalı” siyasi krize dönüşürken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer parlamentoda yaptığı açıklamada, Peter Mandelson’ın ABD büyükelçisi olarak atanmasının “yanlış bir yargı” olduğunu kabul etti.
Starmer, Mandelson’ın güvenlik soruşturmasında başarısız olduğunu bilseydi atamayı gerçekleştirmeyeceğini belirterek, “Bu atamayı yapmazdım” dedi. Başbakan, söz konusu bilginin kendisiyle paylaşılmadığını savunarak sorumluluğu Dışişleri Bakanlığı bürokrasisine yükledi.
Krizin merkezinde, Mandelson’ın geçmişte Jeffrey Epstein ile olan ilişkisi bulunuyor. Epstein, cinsel suçlardan hüküm giymiş ve 2019 yılında cezaevinde ölü bulunmuştu. Mandelson’ın Epstein ile bağlantısının güvenlik açısından “itibar riski” oluşturduğu yönünde daha önce uyarılar yapıldığı ortaya çıktı.

Görevden alındı, soruşturma başlatıldı

Starmer, Mandelson’ı görevde dokuz ay geçirdikten sonra Eylül ayında görevden aldı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgelerde, Mandelson’ın 2009 yılında Epstein ile hassas olabilecek hükümet bilgilerini paylaştığını gösteren e-postaların yer aldığı iddia edildi.
Bu gelişmelerin ardından İngiliz polisi, “kamu görevini kötüye kullanma” şüphesiyle Mandelson hakkında soruşturma başlattı. Mandelson ise suçlamaları reddetti ve kendisine yöneltilen iddiaların cinsel suçlarla ilgili olmadığını savundu.

Starmer’a baskı artıyor

Muhalefet partileri ve bazı İşçi Partisi milletvekilleri, Starmer’ın kararının ciddi bir “yargı hatası” olduğunu savunarak istifa çağrısı yaptı. Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch, başbakanın “bilmek istemediği için soru sormadığını” öne sürdü.
Liberal Demokrat lider Ed Davey ise Starmer’ın “görevde ama iktidarda değil gibi göründüğünü” söyledi. Starmer ise parlamentoyu yanıltmadığını savunarak görevde kalacağını vurguladı. Başbakan, ayrıca Mandelson’ın büyükelçilik görevi sırasında hassas bilgilere erişimiyle ilgili yeni bir inceleme başlatılması talimatı verdi.

Bürokrasiyle kriz derinleşiyor

Skandalın ardından Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey bürokratlarından Olly Robbins görevden alındı. Ancak bazı yetkililer, Robbins’in güvenlik soruşturması detaylarını başbakanla paylaşmasının yasal olarak mümkün olmadığını savunuyor.
Starmer’ın müttefikleri ise başbakanın, Mandelson’ın güvenlik taramasından geçemediğini bilmesi halinde bu atamayı asla yapmayacağını ifade etti.
