Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/rosatom-macaristandaki-nukleer-santral-yapimina-turk-ortaklarimizi-cekmeyi-planliyoruz-1105672570.html
Rosatom: Macaristan’daki nükleer santral yapımına Türk ortaklarımızı çekmeyi planlıyoruz
Rosatom: Macaristan’daki nükleer santral yapımına Türk ortaklarımızı çekmeyi planlıyoruz
Sputnik Türkiye
Rosatom Başkanı Lihaçev, Akkuyu nükleer güç santralinin (NG) yapımında deneyim kazanan Türk ortakları Macaristan’daki Pakş-2 santralinin yapımına çekmeyi... 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T14:43+0300
2026-05-12T14:47+0300
ekonomi̇
rusya
türkiye
macaristan
endonezya
belarus
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091463206_0:184:2988:1865_1920x0_80_0_0_5e0421876b77723241a6da6d31514bc5.jpg
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihachev, Endonezya’nın başkenti Cakarta’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Macaristan’daki NGS yapımına Türk ortakları çekmeyi planladıklarını söyledi.Lihaçev, “Belarus, Türkiye ve Mısır'da harika rakamlar yakaladık. Yapımın çeşitli aşamalarında işlerin yüzde 30 ila 40'ı yerel şirketler tarafından gerçekleştiriliyor” ifadesini kullandı.Yerel uzmanların santral inşa etmenin yanı sıra, yetkinlikler kazandığını ve daha sonra diğer projelere katıldığını anlatan Rosatom Başkanı, Belaruslu uzmanların “Bangladeş’teki yapımda aktif olarak çalıştığını” belirterek şunu dedi:Daha öncesinde Lihaçev, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile görüşerek barışçıl atom alanındaki işbirliğini görüştü. Rusya, Endonezyalı yetkililere yüzer nükleer santraller dahil büyük ve küçük kapasiteli NGS projelerini önerdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/rosatom-akkuyuda-sonuna-gelindi-onumuzdeki-kis-elektrik-verecek-1105180612.html
rusya
macaristan
endonezya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091463206_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_78afb42e8a791f3df12bd702000466b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, türkiye, macaristan, endonezya, belarus, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
rusya, türkiye, macaristan, endonezya, belarus, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

Rosatom: Macaristan’daki nükleer santral yapımına Türk ortaklarımızı çekmeyi planlıyoruz

14:43 12.05.2026 (güncellendi: 14:47 12.05.2026)
© AA / Mustafa Ünal UysalRusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2026
© AA / Mustafa Ünal Uysal
Abone ol
Rosatom Başkanı Lihaçev, Akkuyu nükleer güç santralinin (NG) yapımında deneyim kazanan Türk ortakları Macaristan’daki Pakş-2 santralinin yapımına çekmeyi planladıklarını belirtti.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihachev, Endonezya’nın başkenti Cakarta’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Macaristan’daki NGS yapımına Türk ortakları çekmeyi planladıklarını söyledi.
Lihaçev, “Belarus, Türkiye ve Mısır'da harika rakamlar yakaladık. Yapımın çeşitli aşamalarında işlerin yüzde 30 ila 40'ı yerel şirketler tarafından gerçekleştiriliyor” ifadesini kullandı.
Yerel uzmanların santral inşa etmenin yanı sıra, yetkinlikler kazandığını ve daha sonra diğer projelere katıldığını anlatan Rosatom Başkanı, Belaruslu uzmanların “Bangladeş’teki yapımda aktif olarak çalıştığını” belirterek şunu dedi:
“Macaristan’daki yapıma da Türk ortakları çekmeyi planlıyoruz.”
Daha öncesinde Lihaçev, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile görüşerek barışçıl atom alanındaki işbirliğini görüştü. Rusya, Endonezyalı yetkililere yüzer nükleer santraller dahil büyük ve küçük kapasiteli NGS projelerini önerdi.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2026
DÜNYA
Rosatom: Akkuyu’da sonuna gelindi, önümüzdeki kış elektrik verecek
21 Nisan, 15:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала