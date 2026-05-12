Rosatom: Macaristan’daki nükleer santral yapımına Türk ortaklarımızı çekmeyi planlıyoruz

Rosatom Başkanı Lihaçev, Akkuyu nükleer güç santralinin (NG) yapımında deneyim kazanan Türk ortakları Macaristan'daki Pakş-2 santralinin yapımına çekmeyi... 12.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-12T14:43+0300

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihachev, Endonezya’nın başkenti Cakarta’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Macaristan’daki NGS yapımına Türk ortakları çekmeyi planladıklarını söyledi.Lihaçev, “Belarus, Türkiye ve Mısır'da harika rakamlar yakaladık. Yapımın çeşitli aşamalarında işlerin yüzde 30 ila 40'ı yerel şirketler tarafından gerçekleştiriliyor” ifadesini kullandı.Yerel uzmanların santral inşa etmenin yanı sıra, yetkinlikler kazandığını ve daha sonra diğer projelere katıldığını anlatan Rosatom Başkanı, Belaruslu uzmanların “Bangladeş’teki yapımda aktif olarak çalıştığını” belirterek şunu dedi:Daha öncesinde Lihaçev, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile görüşerek barışçıl atom alanındaki işbirliğini görüştü. Rusya, Endonezyalı yetkililere yüzer nükleer santraller dahil büyük ve küçük kapasiteli NGS projelerini önerdi.

rusya, türkiye, macaristan, endonezya, belarus, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)