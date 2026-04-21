Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Rosatom: Akkuyu’da sonuna gelindi, önümüzdeki kış elektrik verecek
Sputnik Türkiye
Rosatom Başkanı Lihaçev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni önümüzdeki kış şebekeye bağlamayı planladıklarını belirtti. 21.04.2026, Sputnik Türkiye
dünya
rusya
türkiye
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
rosatom
aleksey lihaçev
alparslan bayraktar
elektrik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091463206_0:184:2988:1865_1920x0_80_0_0_5e0421876b77723241a6da6d31514bc5.jpg
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091463206_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_78afb42e8a791f3df12bd702000466b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, türkiye, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rosatom, aleksey lihaçev, alparslan bayraktar, elektrik
15:00 21.04.2026 (güncellendi: 15:05 21.04.2026)
© AA / Mustafa Ünal UysalRusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2026
Abone ol
Rosatom Başkanı Lihaçev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni önümüzdeki kış şebekeye bağlamayı planladıklarını belirtti.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihachev ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasını ziyaret etti.
Rosatom’un önceliğinin, Akkuyu NGS Birinci Ünitesinde elektrik üretimine başlama sürecini tamamlamak ve ilk elektriği üretmek olduğunu söyleyen Lihaçev, “Geçen yıl (2025) elde edilen sonuçlara göre, Birinci Ünitenin inşaatı yüzde 99, devreye alma çalışmaları da yüzde 65 bitmiş durumda. Halihazırda devreye alma sürecinin son aşamasındayız. Türk elektrik şebekesine istikrarlı bir bağlantı sağlandı” açıklamasında bulundu.
Halihazırda tüm güvenlik, elektrik üretim ve güç kaynağı sistemlerinin test edildiğini bildiren Lihaçev, “Belirtmek gerekir ki, yedek dizel jeneratör sistemi dahil güç sistemi testlerinin tüm aşamaları şu ana kadar olumlu geçti” ifadesini kullandı.
Lihaçev, “Yaz aylarının bize ilerleme kaydetme ve bu kış şebekeye bağlanma fırsatı sağlayacağını çok umuyoruz” diye ekledi.
Rosatom Başkanı, santral personelinin eşit sayıda Rus ve Türk uzmanlardan oluşacağını belirtti.
DÜNYA
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
