Eurovision 2026’da İsrail depremi: Fransa’da 'yayın boykotu' çağrısı
14:52 12.05.2026
Viyana’da düzenlenecek 70. Eurovision Şarkı Yarışması, İsrail'in katılımı nedeniyle siyasi bir krizin merkezine yerleşti. Fransız Milletvekili Thomas Portes, İsrail’in Gazze’deki hak ihlalleri ve soykırım suçlamaları gerekçesiyle France Televisions’a yayını durdurma çağrısında bulundu.
Avusturya’nın başkenti Viyana'da bugün kapılarını açacak olan 2026 Eurovision Şarkı Yarışması, müzikten çok siyasi boykotlarla dünya gündemine oturdu. Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Thomas Portes, Ulusal Meclis'te yaptığı sert açıklamada, İsrail’in Filistin topraklarındaki faaliyetleri nedeniyle yarışmadan men edilmemesine tepki gösterdi. Portes, Fransız kamu yayıncısı France Televisions’a seslenerek, "soykırım işleyen bir devletin operasyonlarını aklamamak" adına yarışmanın Fransa’da yayınlanmamasını talep etti.

'Eurovision İsrail'e kırmızı halı seremez'

Yaklaşık 160 milyon izleyiciye ulaşması beklenen organizasyonun kardeşlik ve dayanışma ruhuna aykırı hareket ettiğini savunan Thomas Portes, İsrail'in yarışmada yerinin olmadığını vurguladı. Gazze'deki durumun ve Batı Şeria'daki sömürgecilik faaliyetlerinin görmezden gelinemeyeceğini belirten Portes, Eurovision yönetiminin İsrail hükümetine "kırmızı halı serdiğini" ifade ederek, bu durumun yarışmanın barışçıl imajını zedelediğini söyledi.

Avrupa ülkelerinden art arda gelen boykot kararları

İsrail’in yarışmaya dahil edilmesine yönelik tepkiler sadece Fransa ile sınırlı kalmadı. İspanya, İrlanda, İzlanda, Hollanda ve Slovenya, uluslararası hukuk ihlallerini gerekçe göstererek yarışmayı boykot etme kararı aldı. Milletvekili Portes, bu ülkelerin kararlı duruşunu tebrik ederken, Fransa’nın da benzer bir diplomatik ve iletişimsel tavır takınması gerektiğini savundu. 12-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek yarışma öncesinde Avrupa genelinde İsrail protestoları artmaya devam ediyor.

70. Eurovision şarkı yarışması ve uluslararası hukuk tartışması

Organizasyonun güvenliği ve meşruiyeti tartışılırken, Viyana sokaklarında ve dijital platformlarda "Eurovision boykot" kampanyaları hız kazandı. Özellikle insan hakları savunucuları, Rusya’nın geçtiğimiz yıllarda yarışmadan men edilmesini hatırlatarak, benzer bir yaptırımın İsrail için uygulanmamasını "çifte standart" olarak nitelendiriyor. France Televisions ve Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) bu baskılar karşısında nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.
