'5 ülke, İsrail'in katılımı sebebiyle Eurovision'a katılmayacak'
'5 ülke, İsrail'in katılımı sebebiyle Eurovision'a katılmayacak'
İngiliz medyası İspanya, İrlanda, İzlanda, Hollanda ve Slovenya'nın İsrail'in katılımı nedeniyle Eurovision'a katılmama kararı aldığını bildirdi. 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T04:23+0300
2026-05-12T04:32+0300
04:23 12.05.2026 (güncellendi: 04:32 12.05.2026)
© AA / Stringer
İsrail'in Eurovision'a katılmasıyla ilgili acil oylama, ateşkes sonrası iptal edildi
İngiliz medyası İspanya, İrlanda, İzlanda, Hollanda ve Slovenya'nın İsrail'in katılımı nedeniyle Eurovision'a katılmama kararı aldığını bildirdi.
İsrail'in Eurovision'a kabul edilmesine protesto amacıyla Viyana'da düzenlenecek 2026 Eurovision'dan 5 ülkenin çekildiği bildirildi.
İngiliz basınında yer alan habere göre, İspanya, İrlanda, İzlanda, Hollanda ve Slovenya, İsrail'in katılımı nedeniyle yarışmaya katılmama kararı aldı.
2026 yarışmasının yarı finalleri 12 ve 14 Mayıs'ta, final ise 16 Mayıs'ta yapılacak. İsrail'i şarkıcı-söz yazarı Noam Bettan 'Michelle' adlı şarkısıyla temsil edecek.

Neler olmuştu?

Geçtiğimiz aralık ayında İsrail'in Eurovision'a katılımının onaylanmasıyla Hollanda devlet yayıncısı Avrotros, 2026’da Viyana’da yapılacak yarışmayı boykot edeceğini açıklamıştı.
İrlanda, İspanya ve Hollanda da gelecek yılki Eurovision'u boykot etme kararı almış, söz konusu ülkelerin yayıncı kuruluşları yarışmayı yayınlamayacaklarını da bildirilmişti.
