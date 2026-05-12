Doktorlara 'rüşvet' operasyonu: Hastalardan para aldıkları iddia ediliyor

Samsun ve Ordu'da düzenlenen operasyonlarda hastalarından rüşvet aldıkları iddiasıyla çok sayıda doktor gözaltına alındı. 12.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-12T11:37+0300

Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bazı doktorların doğrudan veya medikal firmalar aracılığıyla hastalardan rüşvet aldıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Düzenlenen operasyonda merkezde görevli 4 doktorun da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Hastalardan rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alındılarSamsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde bazı doktorların doğrudan veya medikal firmalar aracılığıyla hastalardan rüşvet aldıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum, İlkadım, Bafra ve Çarşamba ilçeleri ile Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Aralarında Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli doktorlar İ.K, Ü.B, M.G.Ö. ve H.S.C'nin bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.Emniyete götürülen şüpheliler hakkında, "rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçlarından adli işlem başlatıldı.

