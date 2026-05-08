Etkin pişmanlıktan yararlanan Gökhan Böcek’ten dikkat çeken iddialar: '1 milyon euro verdim'

Sputnik Türkiye

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Mustafa Gökhan Böcek, CHP Genel Merkezi'ne adaylık süreciyle... 08.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-08T19:46+0300

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açılan davada yeni detaylar ortaya çıktı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasının dördüncü günü Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.Duruşmada tutuklu sanıklar Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek ve Fazlı Ateş hazır bulundu.Gökhan Böcek etkin pişmanlık kapsamında i̇fade verdiMuhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, rüşvet soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verdi.Böcek, CHP Genel Merkezi’ne seçim süreciyle bağlantılı olarak para teslim ettiğini iddia etti.'1 milyon euro'yu CHP Genel Merkezi’ne götürdüm'Mahkemede verdiği ifadede Mustafa Gökhan Böcek şu iddialarda bulundu:"Babam Muhittin Böcek, daha önce ‘Genel merkezin maddi istekleri olabilir yardımcı ol’ demişti. Veli Ağbaba'nın 1 milyon euro istemesinin üzerine parayı CHP Genel Merkezi'ne götürdüm. Sırt çantasında götürdüğüm parayı Veli Ağbaba'nın söylediği kişiye teslim ettim. Veli Ağbaba'ya ne için istendiğini sorduğumda, Özgür Özel’in talimatı olduğunu ve adaylık ücreti gibi düşünmemi söyledi."Otobüs talebi i̇ddiası da dile getirildiGökhan Böcek, seçim döneminde parti yönetiminin taleplerinin sürdüğünü öne sürerek şu ifadeleri kullandı:"CHP Genel Merkezi'nce yine seçim döneminde Veli Ağbaba tarafından şahsım aranarak otobüs alınması istendi. Daha sonra otobüs alımları nakde dönüştü."Böcek ayrıca, Özgür Özel’e verildiği iddia edilen 20 milyon dolar ile eşinin Ekrem İmamoğlu’na rüşvet verdiği yönündeki iddiaları reddetti.Tahliye talebinde bulunduMustafa Gökhan Böcek, verdiği ifadenin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilmesini isteyerek tahliye talebinde bulundu.Veli Ağbaba’dan sert yanıtCHP’li Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları reddetti.Ağbaba, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık ifadesi olarak kamuoyuna yansıyan beyanlar, gerçekle bağdaşmayan iftiralardan ibarettir."'Hiçbir somut delil yok'Ağbaba, Gökhan Böcek ile seçim dönemi ve sonrasında herhangi bir irtibatının bulunmadığını savunarak, CHP Genel Merkezi’ne geldiği öne sürülen tarihlerde giriş-çıkış kaydının olmadığını belirtti.Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"Olmazsa olmaz delil zincirinin hiçbir halkasının bulunmadığı ispatlanamadığı bir ifadeyle şahsıma ve partime iftira atılmaktadır."Ağbaba, tüm hesap hareketleri, HTS kayıtları ve kamera görüntülerinin incelenmesi çağrısında bulunurken, iddialarla ilgili suç duyurusu ve tazminat davası açacağını açıkladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

