Bartın'da çocuğa cinsel istismar iddiası: Bakanlıktan ilk açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Amasra’daki istismar soruşturmasına ilişkin basında yer alan haberler hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, mağdur çocuk ve... 12.05.2026, Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Amasra’daki istismar soruşturmasında 33 tutuklama' haberlerine ilişkin açıklama yaptı.Bakanlık, olayın adli makamlara intikal ettiği andan itibaren sürecin titizlikle takip edildiğini belirtti. Yapılan değerlendirmelerde uzman ekipler tarafından mağdur çocuk ve ailesine psikososyal destek sağlandığı ifade edildi.Açıklamada ayrıca, çocuğun üstün yararı gözetilerek bakım tedbiri kararı alındığı ve mağdur çocuğun devlet koruması altına alındığı bildirildi.Bakanlık, açılan davaya müdahil olduklarını ve sanıkların en ağır cezayı alması için süreci yakından takip edeceklerini vurguladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Amasra’daki istismar soruşturmasına ilişkin basında yer alan haberler hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, mağdur çocuk ve ailesine psikososyal destek verildiğini ve çocuğun devlet korumasına alındığını bildirdi.
