TBMM'de stajyer öğrencilere yönelik cinsel istismar davasında yeni gelişme

TBMM'de stajyer öğrencilere yönelik cinsel istismar iddialarıyla ilgili 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme tutuklu... 09.02.2026, Sputnik Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 'stajyer kız öğrencilere istismar" iddiasına ilişkin davada 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasında yeni gelişme yaşandı. Mahkeme, sanıkların tutuklulukta geçen süre ve kaçma şüphelerinin olmadığı gerekçesiyle tahliyelerine karar verdi. Ne olmuştu?Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM'de taciz iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında, Meclis lokantasında çalışan 5 sanık hakkında, 'Çocuğa karşı cinsel taciz' ile 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 16 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. Sanıklardan dördü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

