TBMM'de stajyer öğrencilere yönelik cinsel istismar davasında yeni gelişme
TBMM'de stajyer öğrencilere yönelik cinsel istismar davasında yeni gelişme
TBMM'de stajyer öğrencilere yönelik cinsel istismar iddialarıyla ilgili 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme tutuklu... 09.02.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
tbmm
cumhuriyet başsavcılığı
cinsel taciz
çocuklara cinsel taciz
cinsel istismar
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 'stajyer kız öğrencilere istismar" iddiasına ilişkin davada 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasında yeni gelişme yaşandı. Mahkeme, sanıkların tutuklulukta geçen süre ve kaçma şüphelerinin olmadığı gerekçesiyle tahliyelerine karar verdi. Ne olmuştu?Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM'de taciz iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında, Meclis lokantasında çalışan 5 sanık hakkında, 'Çocuğa karşı cinsel taciz' ile 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 16 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. Sanıklardan dördü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
türki̇ye
tbmm, cumhuriyet başsavcılığı, cinsel taciz, çocuklara cinsel taciz, cinsel istismar
tbmm, cumhuriyet başsavcılığı, cinsel taciz, çocuklara cinsel taciz, cinsel istismar

TBMM'de stajyer öğrencilere yönelik cinsel istismar davasında yeni gelişme

14:31 09.02.2026
TBMM'de stajyer öğrencilere yönelik cinsel istismar iddialarıyla ilgili 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 'stajyer kız öğrencilere istismar" iddiasına ilişkin davada 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasında yeni gelişme yaşandı. Mahkeme, sanıkların tutuklulukta geçen süre ve kaçma şüphelerinin olmadığı gerekçesiyle tahliyelerine karar verdi.

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM'de taciz iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında, Meclis lokantasında çalışan 5 sanık hakkında, 'Çocuğa karşı cinsel taciz' ile 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 16 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. Sanıklardan dördü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
TÜRKİYE
TBMM'de stajyer öğrenciye istismar davası: 5 sanık hakim karşısına çıktı
16 Ocak, 16:12
