Artemis 2 astronotları Ay'ın hangi renk olduğunu açıkladı: 'Sanıldığı kadar gri değil'
Artemis 2 astronotları Ay’ın hangi renk olduğunu açıkladı: 'Sanıldığı kadar gri değil'
NASA’nın Artemis 2 göreviyle Ay’ın karanlık yüzünü ziyaret eden astronotlar, Dünya’ya döndükten sonra Ay yüzeyinin sanılandan çok daha renkli olduğunu... 12.05.2026, Sputnik Türkiye
13:56 12.05.2026 (güncellendi: 13:59 12.05.2026)
© REUTERS NASA — Artemis 2 mürettebatı Dünya'ya dönüyor
NASA’nın Artemis 2 göreviyle Ay’ın karanlık yüzünü ziyaret eden astronotlar, Dünya’ya döndükten sonra Ay yüzeyinin sanılandan çok daha renkli olduğunu açıkladı.
NASA’nın nisan ayı başında gerçekleştirdiği Artemis II görevde Ay'ın karanlık yüzünü ziyaret eden dört astronot, dönüş sonrası yaptıkları açıklamalarda Ay yüzeyinin yalnızca gri tonlardan oluşmadığını, farklı renk ve dokular içerdiğini söyledi.
Astronotların özellikle kahverengi ve yeşil tonlarını fark ettikleri, bazı bölgelerdeki mineral yapılarının çıplak gözle belirgin şekilde seçilebildiği ifade edildi.

‘Ay Pasaportu’ ile özel eğitim aldılar

Görev öncesinde mürettebatın, NASA bünyesindeki jeologlar ve volkanologlar tarafından hazırlanan yaklaşık 90 sayfalık özel bir “Ay Pasaportu” ile eğitildiği belirtildi.
Bu eğitim kapsamında astronotlara, Ay yüzeyindeki renk değişimlerini ve jeolojik yapıları insan gözünün algısal avantajıyla değerlendirme teknikleri öğretildi.

Ay yüzeyindeki yeşil renkler dikkat çekti

Astronotların özellikle Aristarchus Platosu üzerinde gözlemlediği yeşil tonlu minerallerin, Ay’ın derinliklerinden gelen magmatik yapılar hakkında önemli bilgiler verebileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre bu minerallerin olivin veya piroksen benzeri yapılar olabileceği düşünülüyor. Söz konusu mineraller, Ay’ın erken dönem volkanik geçmişine ışık tutabilecek ipuçları taşıyor.

Bilim insanları için astronotların çektiği görüntülerden ziyade görev sırasında tuttukları sesli günlüklerin daha değerli olduğu belirtti. Uzmanlar, uydu ve robotik araçlardan gelen verilerde zaman zaman kalibrasyon hataları veya görüntü karmaşası oluşabildiğini, buna karşılık insan gözlemlerinin daha doğal karşılaştırmalar sunduğunu ifade etti.
Araştırmacılar, Ay yüzeyindeki renk farklılıklarının yalnızca görsel bir ayrıntı olmadığını, aynı zamanda Dünya’nın ve güneş sisteminin oluşum süreçlerini anlamak açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.
Uzmanlar, Ay yüzeyinde korunmuş dev kraterler ve lav akıntılarının, milyarlarca yıl önce yaşanan büyük çarpışmaların ve jeolojik dönüşümlerin izlerini taşıdığı belirtti.
Artemis 2 görevinden yeni Dünya ve Ay kareleri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2026
