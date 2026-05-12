Elon Musk'ın roketi Ay'a çarpmak üzere: Krater oluşabilir

Bağımsız astronom ve Dünya’ya yakın gök cisimlerini takip etmek için kullanılan Project Pluto yazılımının geliştiricisi Bill Gray, kullanılmayan bir SpaceX... 12.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-12T12:37+0300

Elon Musk'ın sahip olduğu özel uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kullanılmayan bir roketinin parçasının Ay'a çarpması bekleniyor. Açıklama bağımsız bilim insanı Bill Gray'den geldi. Analize göre çarpışma, Ay’ın görünen ve görünmeyen yüzü arasındaki sınır bölgesinde bulunan Einstein krateri civarında gerçekleşecek. 5 Ağustos 2026’da gerçekleşeceği söylenen tahmini çarpışma zamanı ise 06.44 UTC (İstanbul, Türkiye UTC+3 zaman dilimini kullanıyor) olarak verildi.Söz konusu parça, Ocak 2025’te fırlatılan 2025-010D kodlu Falcon 9 roketinin ikinci aşama parçası. Bu görev kapsamında Blue Ghost Mission 1 ve Hakuto-R Mission 2 adlı iki Ay iniş aracı uzaya gönderilmişti.Falcon 9’un yeniden kullanılabilen ilk aşaması Dünya’ya geri dönüp tekrar kullanılabiliyor. Ancak ikinci parça uzayda kalıyor. Uzmanlara göre bu roket parçası hâlâ Dünya çevresinde dolanmayı sürdürüyor.Yaklaşık 26 günde Dünya etrafındaki turunu tamamlayan roket parçası, zaman zaman Ay’ın yörüngesiyle kesişen bir rota izliyor. Bill Gray, normalde Ay ile cismin aynı noktaya farklı zamanlarda ulaştığını ancak 5 Ağustos’ta ikisinin aynı anda aynı noktada olacağını söyledi.Gray’e göre uzay çöplerinin hareketi büyük ölçüde öngörülebiliyor. Ancak Güneş ışınlarının oluşturduğu “güneş radyasyon basıncı” gibi küçük etkiler, cismin hareketinde zamanla değişiklik yaratabiliyor. Roket parçasının uzayda dönmesi nedeniyle bu etkinin hesaplanması zorlaşıyor.Önceki çarpmalar1970’lerde Apollo görevlerinden kalan bazı modüller, Ay yüzeyine çarptırılarak “Ay depremleri” incelenmişti. 2009’da ise NASA’nın LCROSS aracı Ay’a çarptırılmış ve yüzeyde su buzu izlerine ulaşılmıştı.Benzer bir olay 2022’de de yaşanmış, bir roket güçlendiricisi Ay’ın uzak yüzüne çarpmıştı. Çarpışma sonucu oluşan çift krater daha sonra NASA tarafından görüntülenmişti.Uzmanlara göre Falcon 9’un Ay’a çarpması da yeni bir krater oluşturabilir. Çarpışmanın oluşturacağı ışığın Dünya’dan görülmesi beklenmiyor ancak NASA’nın Ay yörünge aracı bölgeyi görüntüleyebilir.Bilim insanları, bu çarpışmanın Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmadığını vurguluyor.

