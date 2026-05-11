Kırmızı ışık terapisi işe yarıyor mu? Bilim insanlarından dikkat çeken açıklamalar
Kırmızı ışık terapisi son yıllarda akne, saç dökülmesi, depresyon ve yaşlanma karşıtı etkilerle gündeme geliyor. Ancak uzmanlara göre sosyal medyada yayılan... 11.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-11T14:20+0300
sağlik
bilim
teknoloji
kırmızı ışık
terapi
newscientist
bilim, teknoloji, kırmızı ışık, terapi, newscientist
Kırmızı ışık terapisi son yıllarda akne, saç dökülmesi, depresyon ve yaşlanma karşıtı etkilerle gündeme geliyor. Ancak uzmanlara göre sosyal medyada yayılan birçok iddia bilimsel olarak kanıtlanmış değil.
Kırmızı ışık terapisi, son yıllarda 'sağlık yaşam' amacıyla yapılan en popüler uygulamalarından biri haline geldi. Sosyal medyada paylaşılan LED maskeler ve ev tipi cihazlar; daha iyi uyku, daha genç bir cilt, saç büyümesi ve hatta depresyonun azalması gibi birçok fayda vaat ediyor.
Ancak uzmanlara göre bu iddiaların önemli bölümü bilimsel açıdan yeterince desteklenmiyor. Buna rağmen araştırmalar, kırmızı ışığın bazı alanlarda gerçekten tedavi edici etkiler gösterebileceğine işaret etti.
Kırmızı ışık terapisi nasıl çalışıyor?
Kırmızı ışık terapisi, yaklaşık 650 ila 750 nanometre dalga boyundaki görünür kırmızı ışığın veya yakın kızılötesi ışığın deri altına nüfuz etmesi prensibine dayanıyor.
Araştırmacılara göre bu ışık, hücrelerin enerji üretim merkezi olan mitokondrileri etkiliyor. Özellikle “sitokrom c oksidaz” adı verilen molekülün uyarılmasıyla hücrelerin ATP adı verilen enerji molekülünü daha fazla ürettiği düşünülüyor.
Uzmanlar, bunun hücrelerin enerji seviyesini artırırken iltihaplanmayı azaltabileceğini belirtiyor. Araştırmalar ayrıca kırmızı ışığın hücreler arası onarım mekanizmalarını destekleyebileceğini gösteriyor.
Hangi alanlarda etkili olabilir?
Bilimsel çalışmaların en güçlü sonuç verdiği alanların başında akne tedavisi geliyor. 2025 yılında yapılan geniş kapsamlı bir inceleme, kırmızı ışık terapisinin bazı akne tedavilerinden daha etkili sonuç verebildiğini ortaya koydu.
Araştırmalarda 12 haftalık uygulamanın sivilcelerde ortalama yüzde 79 azalma sağladığı görüldü. Özellikle mavi ışık ile birlikte kullanılan sistemlerin akneye neden olan bakterileri azaltabildiği ifade ediliyor.
Saç dökülmesi konusunda da dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Güney Kore’de yapılan bir çalışmada, kırmızı ışık uygulanan kişilerde saç yoğunluğunun 16 hafta sonunda yüzde 57’den fazla arttığı bildirildi.
Yara iyileşmesi, diyabetik ayak yaraları ve bazı cilt hastalıklarında da olumlu sonuçlar görüldüğünü gösteren çalışmalar bulunuyor. Ayrıca fibromiyalji ve diz osteoartriti gibi kronik ağrı durumlarında semptomları hafifletebileceğine dair veriler de artıyor.
Alzheimer ve Parkinson araştırmaları sürüyor
Kırmızı ışık terapisiyle ilgili en dikkat çekici araştırmalar ise nörolojik hastalıklar üzerine yürütülüyor. Bilim insanları, kafatasından geçerek beynin dış bölgelerine ulaşan yakın kızılötesi ışığın Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklarda bilişsel gerilemeyi yavaşlatabileceğini düşünüyor.
2023 yılında yayımlanan bir inceleme, bu yöntemin hafıza ve bilişsel işlevlerde bazı iyileşmeler sağlayabileceğini ortaya koydu. Ancak uzmanlar, yöntemin henüz hastalıkları durdurabilecek düzeyde olmadığını ve daha büyük klinik araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Araştırmacılar, kırmızı ışık terapisine ilişkin ticari iddiaların büyük bölümünün abartılı olduğunu belirtti. Özellikle ev tipi cihazların çoğunun gereğinden yüksek güçte çalıştığı ve uzun vadeli etkilerinin bilinmediği ifade ediliyor. Bazı uzmanlar, aşırı güçlü ışığın hücrelerde zararlı oksidatif strese yol açabileceği uyarısında bulundu.
Londra College Üniversitesi'nden araştırmacı Glen Jeffery, “Daha fazla güç her zaman daha iyi değildir. İnsanlar faydadan çok zarar görüyor olabilir” değerlendirmesinde bulundu. Araştırmacılar, kırmızı ışık terapisinin gelecekte tıpta daha fazla yer bulabileceğini ancak şu an için sosyal medyada yayılan “mucize tedavi” algısının bilimsel gerçeklerle örtüşmediğini söyledi.