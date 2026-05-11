Grip şikayetiyle hastaneye giden genç kadın hayatını kaybetti: Serum sonrası fenalaştığı iddia edildi
İstanbul'da grip nedeniyle gittiği hastanede serum sonrası ölümcül derecede alerjik reaksiyon yaşadığı iddia edilen 28 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti... 11.05.2026, Sputnik Türkiye
tıp merkezi, ümraniye, alerji, alerjik, hayatını kaybetti, serum
İstanbul'da grip nedeniyle gittiği hastanede serum sonrası ölümcül derecede alerjik reaksiyon yaşadığı iddia edilen 28 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Ümraniye'de grip nedeniyle gittiği özel tıp merkezinde kendisine serum verilen 28 yaşındaki Gamze Yıldız iddialara göre alerjik reaksiyon nedeniyle hayatını kaybetti. Genç kadının ailesi suç duyurusunda bulunurken tıp merkezi hakkında soruşturma başlatıldı.
Ölümcül derecede alerjik reaksiyon iddiası
Star Haber'in haberine göre, 28 yaşındaki Gamze Yıldız, mart ayında grip şüphesiyle bir tıp merkezine gitti. Ancak kendisine bağlanan serumun ardından anafilaksi, yani ölümcül derecede alerjik reaksiyon yaşadı. Baba Neytullah Yıldız, kızına verilen serumun içine altı tane ilaç attıklarını, serumu takar takmaz da kızının nefes alamamaya başladığını ancak ilacı vermeye devam ettiklerini iddia etti.
Genç kadın fenalaştıktan sonra tıp merkezinin önüne bir ambulans geldi ve ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesine götürüldü. Ve Gamze Yıldız hastanede yoğun bakıma alındı. Bir ay boyunca yoğun bakımda kalan Yıldız hayatını kaybetti. Acılı anne Suna Doğantekin, “Ben yaşamıyorum. Ben şu an sadece buradayım diye ayakta duruyorum. Tek kızımı öldürmediler, hepimizi öldürdüler.” diyerek acısını paylaştı.
Serumu teknisyen taktı, merkezde doktor yoktu iddiası
Penisiline alerjisi olan genç kadına, serum veren kişinin doktor değil, tıp merkezinde çalışan bir laboratuvar teknisyeni olduğu öne sürülürken Yıldız fenalaştığı sırada tıp merkezinde doktor bulunmuyordu. Genç kadına ilk müdaheleyi de o sırada tesadüfen tıp merkezinde bulunan başka bir hastanenin doktoru yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken laboratuvar teknisyeni dahil tıp merkezinde çalışan herkesin ifadesi alındı. Yıldız'ın ölümüne ilişkin adli tıp kurumundan gelecek rapor bekleniyor.