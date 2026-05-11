https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/fastan-aciklama-kayip-abd-askerlerinden-birinin-cansiz-bedenine-ulasildi-1105645993.html

Fas’tan açıklama: Kayıp ABD askerlerinden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Fas’tan açıklama: Kayıp ABD askerlerinden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Sputnik Türkiye

Fas ordusu, 'Afrika Aslanı 2026' tatbikatı sırasında kaybolan iki ABD askerinden birinin cansız bedeninin bulunduğunu, diğer asker için arama çalışmalarının... 11.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-11T14:34+0300

2026-05-11T14:34+0300

2026-05-11T14:34+0300

dünya

abd

fas

abd afrika komutanlığı (africom)

can kaybı

abd askeri

kayıp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104142279_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_86ced9855aa4952164055078ad460267.jpg

Fas ordusu, "Afrika Aslanı 2026" tatbikatı sırasında kaybolan 2 ABD askerinden birinin cansız bedenine ulaşıldığını, diğer asker için arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, yaklaşık 8 gün önce tatbikat sırasında kaybolan ABD askerlerinden birinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.Açıklamada, Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri ile sivil savunma ekiplerinin, Fas ve ABD’ye ait kara, deniz ve hava unsurlarının ortak çalışmaları sonucu askerin cesedinin tespit edilerek bulunduğu yerden çıkarıldığı aktarıldı.Cesedine ulaşılan askerin Teğmen Kendrick Lamont Key Jr olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, cesedin askeri helikopterle ülkenin orta kesimindeki Gulmim kentinde bulunan Mulay Hasan Askeri Hastanesi morguna nakledildiği, ülkesine gönderilmesine ilişkin işlemlerin sürdüğü ifade edildi.Diğer kayıp ABD askerine ulaşılması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), 3 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, 2 ABD askerinin 2 Mayıs’ta Fas’ın Tan Tan kenti yakınlarındaki Cap Draa Eğitim Alanı civarında kaybolduğunu duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/iran-disisleri-abd-mantik-disi-taleplerinde-israr-ediyor-1105640076.html

fas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, fas, abd afrika komutanlığı (africom), can kaybı, abd askeri, kayıp