İran Dışişleri: ABD mantık dışı taleplerinde ısrar ediyor
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin sunduğu öneri taslağını eleştirerek Washington'un 'mantık dışı taleplerde ısrar ettiğini' söyledi... 11.05.2026, Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran’da düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmasında ABD’nin taleplerini eleştirerek “ABD mantık dışı taleplerinde ısrar ediyor” dedi.İran’ın yalnızca kendi güvenliğini değil, tüm bölgenin güvenliğini gözeten öneriler sunduğunu savunan Bekayi, “İmtiyaz talep etmedik. İsteğimiz İran’ın haklarıdır. Biz sadece ülkemizin savaşı sona erdirme hakkını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.Washington’a “sorumlu öneriler” sunduklarını belirten İranlı sözcü, İran’ın bölgede sorumluluk sahibi bir güç olduğunu söyledi. Bekayi, ABD’ye iletilen teklifin de bu anlayış doğrultusunda hazırlandığını kaydetti.Trump'ın Çin ziyaretini değerlendirdiABD’nin tek taraflı ve aşırı tutumunu sürdürdüğünü öne süren Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’in başkenti Pekin’e gerçekleştireceği ziyaretle ilgili de değerlendirmede bulundu. Bekayi, “Çinli dostlarımızın, yasadışı Amerikan eylemlerinin sonuçlarına karşı uyarıda bulunma fırsatını değerlendireceklerini umuyoruz” dedi.İran’a yönelik yeni bir saldırı ihtimali veya müzakerelerin başarısız olması durumunda nasıl hareket edeceklerine ilişkin soruya da yanıt veren Bekayi, “Savaşmak zorunda kaldığımız her an savaşacağız” ifadelerini kullandı.Hürmüz Boğazı’na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bekayi, bölgedeki gerilimin kaynağının ABD ve İsrail olduğunu savundu. Bekayi, “Hürmüz Boğazı’na dair konulara müdahale meseleyi daha karmaşık hale getirir. Sorun ABD ve İsrail'in saldırganlığından kaynaklanmaktadır. ABD’nin gerçekleştirdiği düşmanca eylemler bölgedeki istikrarsızlığın temel nedenidir” dedi.İranlı sözcü ayrıca Hürmüz Boğazı’nın 28 Şubat öncesine kadar açık olduğunu da sözlerine ekledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin sunduğu öneri taslağını eleştirerek Washington'un 'mantık dışı taleplerde ısrar ettiğini' söyledi. Bekayi, İran'ın bölgesel güvenlik ve savaşı sona erdirme hakkı konusunda taviz vermeyeceğini vurguladı.
