Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması: '1-2 gün içinde görüşeceğim'
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yle yeni sözleşme konusunda kısa süre içinde masaya oturacaklarını açıkladı. 11.05.2026, Sputnik Türkiye
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi’nde düzenlenen ziyaret programının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.26. lig şampiyonluğunu kazandıklarını hatırlatan Başkan Özbek, “Galatasaray enlerin ve ilklerin takımı. Şu anda 27. şampiyonluğumuza hazırlanıyoruz. Hedefimiz 27. şampiyonluk ve üst üste 5. şampiyonluğu kazanmak. Onun için arkadaşlarımla beraber çalışıyorum. İnşallah başaracağız” dedi.Kutlamalar hakkında konuşan Başkan Özbek, "Arkadaşlarım kutlama programıyla ilgili çalışıyor. Statta yapacağız. Önümüzdeki çarşamba veya perşembe günü statta güzel bir kutlama yapacağız. Ondan sonra hafta sonu da son maçımızı oynayacağız" açıklamasında bulundu.Tecrübeli golcü Icardi hakkında da konuşan Başkan Özbek, ''Icardi, Galatasaray için çok şeyler yaptı. Hatta bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle de önümüzdeki 1-2 gün içinde görüşeceğim. Şartlarımız nedir, o ne düşünüyor, biz ne düşünüyoruz, karşılıklı oturup birbirimize söyleyeceğiz. Icardi bizim bir değerimiz. Galatasaray olarak her zaman Icardi'yle yapacağımız görüşmelerin iyi sonuçlanmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
18:03 11.05.2026 (güncellendi: 18:04 11.05.2026)
