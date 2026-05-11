https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/dursun-ozbekten-icardi-aciklamasi-1-2-gun-icinde-gorusecegim-1105651890.html
Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması: '1-2 gün içinde görüşeceğim'
Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması: '1-2 gün içinde görüşeceğim'
Sputnik Türkiye
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yle yeni sözleşme konusunda kısa süre içinde masaya oturacaklarını açıkladı. 11.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-11T18:03+0300
2026-05-11T18:03+0300
2026-05-11T18:04+0300
spor
dursun özbek
mauro icardi
galatasaray
maç
maç yayını
tarihi maç
şampiyonlar ligi kupası
uefa şampiyonlar ligi
transfer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/01/1104692905_0:136:3073:1865_1920x0_80_0_0_f6d8db77c9560640113a64232076e574.jpg
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi’nde düzenlenen ziyaret programının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.26. lig şampiyonluğunu kazandıklarını hatırlatan Başkan Özbek, “Galatasaray enlerin ve ilklerin takımı. Şu anda 27. şampiyonluğumuza hazırlanıyoruz. Hedefimiz 27. şampiyonluk ve üst üste 5. şampiyonluğu kazanmak. Onun için arkadaşlarımla beraber çalışıyorum. İnşallah başaracağız” dedi.Kutlamalar hakkında konuşan Başkan Özbek, "Arkadaşlarım kutlama programıyla ilgili çalışıyor. Statta yapacağız. Önümüzdeki çarşamba veya perşembe günü statta güzel bir kutlama yapacağız. Ondan sonra hafta sonu da son maçımızı oynayacağız" açıklamasında bulundu.Tecrübeli golcü Icardi hakkında da konuşan Başkan Özbek, ''Icardi, Galatasaray için çok şeyler yaptı. Hatta bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle de önümüzdeki 1-2 gün içinde görüşeceğim. Şartlarımız nedir, o ne düşünüyor, biz ne düşünüyoruz, karşılıklı oturup birbirimize söyleyeceğiz. Icardi bizim bir değerimiz. Galatasaray olarak her zaman Icardi'yle yapacağımız görüşmelerin iyi sonuçlanmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/icardiden-ayrilik-iddialarina-mesajli-yanit-4-yil-boyunca-her-seyi-duydum-1105629282.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/01/1104692905_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_f589b03c80218b246db6ccb0d556962e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dursun özbek, mauro icardi, galatasaray, maç, maç yayını, tarihi maç, şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi, transfer
dursun özbek, mauro icardi, galatasaray, maç, maç yayını, tarihi maç, şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi, transfer
Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması: '1-2 gün içinde görüşeceğim'
18:03 11.05.2026 (güncellendi: 18:04 11.05.2026)
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yle yeni sözleşme konusunda kısa süre içinde masaya oturacaklarını açıkladı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi’nde düzenlenen ziyaret programının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
26. lig şampiyonluğunu kazandıklarını hatırlatan Başkan Özbek, “Galatasaray enlerin ve ilklerin takımı. Şu anda 27. şampiyonluğumuza hazırlanıyoruz. Hedefimiz 27. şampiyonluk ve üst üste 5. şampiyonluğu kazanmak. Onun için arkadaşlarımla beraber çalışıyorum. İnşallah başaracağız” dedi.
Kutlamalar hakkında konuşan Başkan Özbek, "Arkadaşlarım kutlama programıyla ilgili çalışıyor. Statta yapacağız. Önümüzdeki çarşamba veya perşembe günü statta güzel bir kutlama yapacağız. Ondan sonra hafta sonu da son maçımızı oynayacağız" açıklamasında bulundu.
Tecrübeli golcü Icardi hakkında da konuşan Başkan Özbek, ''Icardi, Galatasaray için çok şeyler yaptı. Hatta bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle de önümüzdeki 1-2 gün içinde görüşeceğim. Şartlarımız nedir, o ne düşünüyor, biz ne düşünüyoruz, karşılıklı oturup birbirimize söyleyeceğiz. Icardi bizim bir değerimiz. Galatasaray olarak her zaman Icardi'yle yapacağımız görüşmelerin iyi sonuçlanmasını diliyorum" şeklinde konuştu.