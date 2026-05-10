Icardi'den ayrılık iddialarına mesajlı yanıt: '4 yıl boyunca her şeyi duydum'

Bu 4 yıl boyunca her şeyi duydum. Şişman olduğum, zayıf olduğum. Bitmiş olduğum, sakat olduğum, formda olmadığım ya da artık aynı oyuncu olmadığım söylendi. Belki haklılar… ama sayılar ve istatistikler kendi adına konuşuyor. Sizleri onları görmeye davet ediyorum. Her gün yeni bir bahane, yeni bir manşet, satmak ve itibarsızlaştırmak için yeni bir yalan. Ama zaman her şeyi ve herkesi yerine koyar. Ve baskı arttığında, gerçek anlamda ortaya çıkmak gerektiğinde… sadece birkaç kişi hikâyeyi değiştirme kapasitesine sahiptir. Bir kez daha 'yapamaz' denilen şey şampiyonluğa dönüştü. Bir kez daha dahi, takımın en çok ihtiyacı olduğu anda sihrini gösterdi. Ama her şeyin ötesinde, teşekkürler sizlere. Herkese değil… bana inanmayı hiç bırakmayan, zor zamanlarda bile destek olan ve beni savunanlara. Bana verdiğiniz sevgi, uydurulan yalanlardan daha değerlidir. Yeni bir neslin sevgisi kelimelerle anlatılmaz. Ve en büyüklerin saygısı ve hayranlığı da verilmez… kazanılır, gerçek ve samimidir. Tarihimize bir kupa daha. Çünkü her zaman dediğim gibi… Galatasaray zaten büyük ama biz onu daha da büyük yapacağız. Aşkım Olayım.