https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/icardiden-ayrilik-iddialarina-mesajli-yanit-4-yil-boyunca-her-seyi-duydum-1105629282.html
Icardi'den ayrılık iddialarına mesajlı yanıt: '4 yıl boyunca her şeyi duydum'
Icardi'den ayrılık iddialarına mesajlı yanıt: '4 yıl boyunca her şeyi duydum'
Sputnik Türkiye
Galatasaray’da ayrılık iddiaları gündemde olan Mauro Icardi, şampiyonluğun ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Arjantinli golcü... 10.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-10T17:10+0300
2026-05-10T17:10+0300
2026-05-10T17:10+0300
spor
mauro icardi
galatasaray
şampiyon
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0d/1103489232_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c2e52ce4e1fceb7ee63d8fe1698a41a3.jpg
Mauro Icardi, şampiyonluğun ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı.Paylaşımında Icardi, son 4 yılı sadece kupalardan ibaret olmayan bir süreç olarak tanımlarken, hakkında çıkan eleştirilere şu şekilde yanıt verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/mhp-lideri-bahceli-galatasarayin-sampiyonlugunu-kutladi-1105627764.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0d/1103489232_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3da91dc7bb8d0b607fb65827e2f8ded5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mauro icardi, galatasaray, şampiyon, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
mauro icardi, galatasaray, şampiyon, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Icardi'den ayrılık iddialarına mesajlı yanıt: '4 yıl boyunca her şeyi duydum'
Galatasaray’da ayrılık iddiaları gündemde olan Mauro Icardi, şampiyonluğun ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Arjantinli golcü, istatistiklerin kendisini ortaya koyduğunu belirterek eleştirilere yanıt verdi.
Mauro Icardi, şampiyonluğun ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı.
Paylaşımında Icardi, son 4 yılı sadece kupalardan ibaret olmayan bir süreç olarak tanımlarken, hakkında çıkan eleştirilere şu şekilde yanıt verdi:
Bu 4 yıl boyunca her şeyi duydum. Şişman olduğum, zayıf olduğum. Bitmiş olduğum, sakat olduğum, formda olmadığım ya da artık aynı oyuncu olmadığım söylendi. Belki haklılar… ama sayılar ve istatistikler kendi adına konuşuyor. Sizleri onları görmeye davet ediyorum. Her gün yeni bir bahane, yeni bir manşet, satmak ve itibarsızlaştırmak için yeni bir yalan. Ama zaman her şeyi ve herkesi yerine koyar. Ve baskı arttığında, gerçek anlamda ortaya çıkmak gerektiğinde… sadece birkaç kişi hikâyeyi değiştirme kapasitesine sahiptir. Bir kez daha 'yapamaz' denilen şey şampiyonluğa dönüştü. Bir kez daha dahi, takımın en çok ihtiyacı olduğu anda sihrini gösterdi. Ama her şeyin ötesinde, teşekkürler sizlere. Herkese değil… bana inanmayı hiç bırakmayan, zor zamanlarda bile destek olan ve beni savunanlara. Bana verdiğiniz sevgi, uydurulan yalanlardan daha değerlidir. Yeni bir neslin sevgisi kelimelerle anlatılmaz. Ve en büyüklerin saygısı ve hayranlığı da verilmez… kazanılır, gerçek ve samimidir. Tarihimize bir kupa daha. Çünkü her zaman dediğim gibi… Galatasaray zaten büyük ama biz onu daha da büyük yapacağız. Aşkım Olayım.