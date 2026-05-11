Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
Bölgenin en büyük marinalarından biriydi: Ekonomik darboğazı aşamadı, konkordato ilan etti
Çeşme'de faaliyet gösteren ve Alaçatı'nın en büyük marinalarından biri olan MarinAlaçatı konkordato ilan etti. 11.05.2026, Sputnik Türkiye
İzmir Alaçatı bölgesinin en büyük marinalarından biri olan MarinAlaçatı, ekonomik darboğazı aşamadı ve konkordato ilan etti. 3 ay geçici mühlet verildi NTV'nin haberine göre, İzmir'de faaliyet gösteren Alaçatı Yat Limanı İşletmeciliği hakkında, İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verilmesine karar verildi. Mahkeme, davacı şirket yönünden ihtiyati tedbir kararı verilmesine ve ilk duruşmayı da 29 Temmuz 2026 tarihine verdi.Alaçatı Yat Limanı İşletmeciliği'nden alacağı bulunanlar için mahkeme uyarıda da bulundu. Alacaklılar 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri belirtildi.
14:12 11.05.2026
Çeşme'de faaliyet gösteren ve Alaçatı'nın en büyük marinalarından biri olan MarinAlaçatı konkordato ilan etti.
İzmir Alaçatı bölgesinin en büyük marinalarından biri olan MarinAlaçatı, ekonomik darboğazı aşamadı ve konkordato ilan etti.

3 ay geçici mühlet verildi

NTV'nin haberine göre, İzmir’de faaliyet gösteren Alaçatı Yat Limanı İşletmeciliği hakkında, İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verilmesine karar verildi. Mahkeme, davacı şirket yönünden ihtiyati tedbir kararı verilmesine ve ilk duruşmayı da 29 Temmuz 2026 tarihine verdi.
Alaçatı Yat Limanı İşletmeciliği'nden alacağı bulunanlar için mahkeme uyarıda da bulundu. Alacaklılar 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri belirtildi.
