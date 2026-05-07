Bakan Gürlek duyurdu: Konkordatoyla ilgili yeni düzenlemeyi geliyor
Konkordato sürecine yönelik yeni düzenleme yolda olduğunu söyleyen Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni düzenleme hakkında bilgi verdi. 07.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-07T18:22+0300
Adalet Bakanı Akın Gürlek, konkordato süreciyle ilgili yeni düzenlemelerin yolda olduğunu söyledi. Konkordato sürecinin kötüye kullanıldığına dikkati çeken Gürlek, "Konkordato aslında iş adamlarına, fabrika sahiplerine, iş dünyasına bir anlamda yaşama şansı tanımak, iflastan önceki bir adım ama maalesef bu süreç kötüye kullanılıyor." ifadelerini kullandı.Hayatta kalamıyorsa şirketin iflasına karar vereceğiz Konkordato ile ilgili bir düzenleme yapmayı düşündüklerinin bilgisini veren Gürlek, "Yani bir bilirkişi raporuyla konkordato kararı alıyorlar. Ondan sonra sistemi kilitliyorlar." ifadesini kullandı.Bakan Gürlek, konkordato kararının sadece bir defa alınabileceğini anımsatarak, "Bir defadan sonra da artık şirket yeniden hayatta kalabiliyorsa hayatta kalacak, kalamıyorsa da artık şirketin iflasına karar vereceğiz." açıklamasında bulundu.e-Tebligat yasasının Meclis'te olduğunu hatırlatan Gürlek, yeni düzenlemeyle artık 5 günlük süre içerisinde tebligatın yapılmış sayılacağını belirtti.12. Yargı Paketi ile ilgili hazırlıklara da değinen Gürlek, "Özellikle bu kanun paketinde bölgelerin ihtiyaçları, milletvekillerimizin önerileri bizim için çok önemli. Bu konu da henüz bitme aşamasına gelmedi." ifadesini kullandı.
