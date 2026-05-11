Bakanlık raporunda 'incel' ve 'C31K' detayı: Incel Kahramanmaraş okul saldırısı failinin profiliyle gündeme gelmişti
08:23 11.05.2026 (güncellendi: 08:35 11.05.2026)
© Sinan Doruk
İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı son rapor, son yıllarda dünya genelinde tartışılan “Incel” (istemsiz bekarlar) yapılanmasına ilişkin detaylar içerdi. Raporda, kadın düşmanlığı, aşırı öfke söylemleri ve ırkçı eğilimlerin gençler arasında yayılma riskine vurgu yapıldı. Incel'lik en son okul saldırısı failinde gündeme gelmişti.
İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan 38 sayfalık “Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi” raporunda Kahramanmaraş okul saldırısında gündeme gelen incellik (istemsiz bekarlık) detayı da yer aldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş okul saldırısının faili İsa Aras Mersinli'nin "WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD’de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger’e atıfta bulunan bir görsel kullandığını" tespit edildiğini açıklamıştı. Incel'lik bu detayla gündem olmuştu.
İncel şiddet ayrıca Semih Çelik'in İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i canice katletmesinin ardından da gündeme gelmişti.
Bakanlık raporundan detaylarda şu ifadeler yer aldı:
Çocuklara yönelik çevrimiçi riskler bakımından örnek vaka olarak ‘istemsiz bekarlar’ öne çıkıyor. Yani ‘karşı cinsle iletişim kuramayan bireyler’ veya ‘karşı cinsle, cinsel veya romantik ilişki yaşamayanların’ dijital mecralar üzerinden ‘kadınlara yönelik öfke ve ayrımcılıkla dolu, erkek egemen bir alt kültüre’ dönüştüğü gözlenmekte.
Dijital mecralardaki Incel gruplarında, erkeğin mutlak üstünlüğü, tecavüzü meşrulaştırma, kendine acıma, kendinden nefret etme, ırkçılık gibi söylemler dikkat çekiyor.
Tespit edilen, ‘901 Grubu, Gulyan Grubu, C31K - C7K (Cehennemin 7 katı), İsrail Duyurular’ gibi grupların çoğunda, çocuklara zorbalık, cinsel taciz, tehdit, şantaj, kredi kartı kopyalama, kişisel verileri ele geçirme, hayvanlara şiddet, dini değerlere, Atatürk’e hakaret gibi birçok suç işlendiği ortaya çıkarıldı. Bu gruplarla bağlantılı gözaltına alınan şahısların çoğu 18 yaşından küçük.
Sayıları tam olarak bilinmese de Türkiye’de de azımsanmayacak sayıda ‘Incel’ üyesi var. Kadın düşmanlığı, ırkçı söylemler, şiddeti meşrulaştırma gibi kavramların yanında diğer ülkelerdeki gruplardan farklı olarak ‘yoksulluk’ da öne çıkarılıyor. Gruplar ‘yoksul’ ve ‘çirkin’ olmalarının ‘kadınlara erişememelerinin önündeki en önemli engel’ olarak görüyor.
“İstemsiz bekarlar” gruplarına üye olanların intiharlarında ‘yanında birilerini daha götürme düşüncesi’ olduğu, kendilerini öldürme girişimlerinde kitlesel saldırı eylemlerine başvurduğu gözleniyor. Türkiye’de de kendini ‘istemsiz bekarlar’ (Incel) olarak nitelendiren ya da bu ideolojik ve terminolojik çerçeve içinde birbirleriyle bağlantılı olan topluluklar var.
- İstanbul’da 2024’te iki kadını öldüren Semih Çelik’in cinayetler sonrası incelenen kişisel eşyalarında ‘Incel’ gruplarının figürlerine yönelik materyaller ele geçirildi. Dijital platformlar üzerinden ‘Incel’ grupları ile bağlantısı olduğu ortaya çıktı.