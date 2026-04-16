https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/saldirgan-isa-aras-mersinlinin-profilinde-kullandigi-elliot-rodger-olayi-neydi-incel-topluluklar-1105050326.html
Saldırgan profilinde kullandığı Elliot Rodger olayı neydi? İncel topluluklar nedir?
Sputnik Türkiye
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'taki okul saldırısının faili İsa Aras Mersinli'nin whatsapp profilinde ABD'de 2014'te saldırı düzenleyen ve kendisi... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T09:31+0300
türki̇ye
elliot rodger
i̇sa aras mersinli
incel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105050503_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_e56c30596b59e23a2f14677a21ff7c29.jpg
Emniyet Genel Müdürlüğü, dün gece yaptığı açıklamada Kahramanmaraş okul saldırısının faili İsa Aras Mersinli'nin "WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD’de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger’e atıfta bulunan bir görsel kullandığını" tespit edildiğini açıkladı. Elliot Rodger olayı neydi?ABD’nin California eyaletine bağlı Isla Vista kentinde 2014 yılında Elliot Rodger adlı bir kişi, okul ve çevresinde saldırı düzenlemiş, olayda kendisi dahil 7 kişi hayatını kaybetmişti. 22 yaşındaki Rodger, saldırıdan bir gün önce yayımladığı videoda, ailesinin kendisine hediye ettiği bir lüks arabada otururken, “Yarın insanlıktan intikamımı alacağım gün olacak” ifadelerini kullanmış, '22 yaşında bakir olduğunu ve bugüne kadar hiçbir kadını öpmediğini' söyleyerek kadınları “cezalandıracağını” belirtmişti.Mayıs 2014’te gerçekleşen olayda Rodger, önce bıçakla 3 kişiyi öldürdü, ardından aracından ateş açarak 3 kişiyi daha vurdu. Saldırının ardından polisle girdiği çatışma sırasında kaza yapan Rodger, daha sonra kendini vurarak hayatına son verdi. Olayda saldırgan dahil toplam 7 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.Rodger, saldırıdan önce tanıdığı yaklaşık iki düzine kişiye 141 sayfalık bir otobiyografik belge göndermişti. Bu belgede, 'ayrıcalıklı bir yaşam sürmesine rağmen ruh sağlığı sorunları ve bekâretine dair yoğun hayal kırıklığından beslenen kadınlara yönelik derin nefretini' anlatıyordu.Terapist detayıSaldırıdan bir gün önce Rodger’ın terapisti, aileyi arayarak genç adamın kendisine “ölümcül bir saldırı” planladığını belirten bir e-posta gönderdiğini bildirdi. Aile durumu polise iletti. Ancak daha önce de benzer videolar nedeniyle polisin ifadesine başvurduğu Rodger için “tehdit oluşturmadığı” değerlendirmesi yapılmıştı ve saldırı engellenemedi.Rodger neye inanıyordu? Tehlikeli incel topluluklar nedir?Rodger olayından sonra 'cinsel başarısızlıklarından kadınları sorumlu tutan' ve 'zorunlu bekârlar' veya inceller olarak bilinen çevrimiçi tehlikeli topluluklar türedi. İngilizce incel terimi "istemsiz bekârlar" anlamına gelen bir sözcüktür.Açık kaynaklarda bazı incel toplulukları, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dair genel kabul görmüş anlayışları reddeden çevrimiçi bloglar ve forumlardan oluşan sözde "erkek dünyası" olarak adlandırılan kadın düşmanı gruplardan oluşuyor. Bu topluluklar Rodger'e atıfta bulunan görseller kullanıyor.Sosyal medya sitesi Reddit, 2017 yılında "istem dışı bekâr" erkekler olarak bilinen incellere adanmış tartışmalı bir alt forumu yasaklamıştı.Polis, Rodger’ın akli dengesinin belirgin şekilde bozuk olduğunu açıklamıştı.Elliot Rodger'in ailesiElliot Rodger, Bir Hollywood film yapımcısı olan ve Açlık Oyunları'ndaki ikinci birim yönetmenliğiyle de tanınan Peter Rodger'in oğlu olarak, ayrıcalıklı ve göreceli refah içinde büyüdü. Yetkililer, olayın hem bireysel radikalleşme hem de çevrimiçi nefret topluluklarının etkisi açısından dikkat çekici bir örnek olmaya devam ettiğini vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/egm-saldirgan-profilinde-abdde-saldiri-duzenleyen-elliot-rodgere-atifta-bulunan-bir-gorsel-kullandi-1105047854.html
türki̇ye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105050503_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_57b8ebb60af0fbdb022c0fde2710c6d3.jpg
