İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Bakan Gürlek'ten ilk açıklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 33 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini... 11.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-11T19:21+0300
19:21 11.05.2026
© AA / Adalet BakanlığıAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 33 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda yaklaşık 8.7 milyar TL’lik suç gelirinin tespit edildiği bildirildi.
Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, yaklaşık 8.7 milyar TL’lik suç gelirinin tespit edildiği bildirildi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençleri hedef alan yasa dışı bahis ağlarının çökertildiğini vurgulayarak, kamu düzeni ve ekonomik güvenliğe zarar veren yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.
Bahis merkezi bile kurdukları ortaya çıktı: 3.8 milyarlık işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis çetesi çökertildi
2 Mayıs, 11:10
