Bahis merkezi bile kurdukları ortaya çıktı: 3.8 milyarlık işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis çetesi çökertildi

Bursa'da 3.8 milyar tutarında işlem hacmi bulunduğu belirlenen yasa dışı bahis sitelerini yöneten 31 kişi yakalandı 02.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-02T11:10+0300

Organize şekilde yasa dışı bahis sitelerini yöneten ve çok sayıda kişiyi mağdur eden 31 kişi yakalandı. Bahis sitelerinin toplam işlem hacminin 3 milyar 812 milyon lirayı bulduğu tespit edilirken, zanlıların bahis yönetim merkezi olarak kullandıkları 2 bahis merkezi ortaya çıktı. MASAK raporlarında ortaya çıktıBursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Bursa Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve ilgili banka yazışmalarından yola çıkarak belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.Toplam 3 milyar 812 milyon 234 bin 183 lira tutarında işlem hacmi bulunan, organize şekilde yasa dışı bahis sitelerini yöneten ve vatandaşları mağdur ettiği tespit edilen 31 şüpheli operasyonla yakalandı.Bahis yönetim merkezi kurdularZanlıların bahis yönetim merkezi olarak kullandığı "ofis" olarak tabir edilen 2 bahis merkezinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale, 2 ruhsatsız tabancaya ve 18 tabanca fişeğine el konuldu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

bursa, masak, yasa dışı bahis