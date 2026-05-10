Belçika Kraliçesi Mathilde Türkiye’de: Ticarette yeni dönem sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye gelen Belçika Kraliçesi Mathilde, 'Belçika Ekonomi Misyonu' kapsamında 14 Mayıs’a kadar sürecek... 10.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-10T12:50+0300

Kraliçe Mathilde başkanlığındaki heyet, yaklaşık 200 Belçikalı şirketten 400’ü aşkın iş insanını da kapsayan geniş bir ekonomik delegasyonla Türkiye’de bulunuyor.Ziyaret, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yalnızca ticaret boyutunun yanı sıra yatırım, teknoloji ve sanayi işbirliğini de kapsayan daha stratejik bir çerçeveye taşınmasını hedefliyor. Heyette Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Dış Ticaretten Sorumlu Savunma Bakanı Theo Francken ve farklı bölgesel hükümetlerin başbakanları da yer alıyor.14 yıl sonra gelen üst düzey ziyaretBelçika Ekonomi Misyonu’nun Türkiye’ye son ziyaretinin 14 yıl önce gerçekleşmiş olması, temasların önemini daha da artırıyor. Bu ziyaretin, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir sayfa açması ve mevcut işbirliğini daha ileri bir seviyeye taşıması bekleniyor.Türkiye-Belçika ticaret hacmi ne kadar? Ziyaretin, hem siyasi temaslar hem de ekonomik görüşmeler aracılığıyla iki ülke arasında daha derin ve çok katmanlı bir işbirliği dönemini başlatması öngörülüyor.Görüşmelerde stratejik sektörler öne çıkacakTicaret Bakanı Ömer Bolat, Belçikalı mevkidaşları ve iş dünyası temsilcileriyle yapacağı ikili ve heyetler arası görüşmelerde mevcut ekonomik ilişkilerin yanı sıra yeni yatırım alanlarını da ele alacak. Görüşmelerin odağında savunma sanayisi, enerji, lojistik, ulaştırma, dijital dönüşüm, yeşil ekonomi, sağlık teknolojileri ve e-ticaret gibi stratejik sektörler bulunuyor.Tarafların, küresel tedarik zincirlerindeki değişimlere uyum sağlayacak yeni işbirliği modelleri üzerinde de durması bekleniyor. Türkiye’nin üretim kapasitesi, güçlü sanayi altyapısı ve coğrafi avantajları Belçikalı yatırımcılara detaylı şekilde aktarılacak.İş dünyası aynı platformda buluşacakZiyaret kapsamında Türkiye-Belçika İş Forumu da düzenlenecek. Bu platformda iki ülke iş dünyasının temsilcileri bir araya gelerek yeni ortaklıklar ve yatırım fırsatlarını değerlendirecek. Programda sektör bazlı oturumlar, B2B görüşmeler ve yatırım odaklı toplantılar yer alıyor.Yetkililer, bu temasların özellikle orta ve uzun vadede karşılıklı yatırımları artırarak ekonomik ilişkileri daha sürdürülebilir ve entegre bir yapıya dönüştürebileceğini belirtiyor.

