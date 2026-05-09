Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260509/istanbulda-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-alternatif-guzergahlar-aciklandi-1105608735.html
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak: Alternatif güzergahlar açıklandı
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak: Alternatif güzergahlar açıklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da Beyoğlu, Fatih ve Beşiktaş’ta düzenlenecek etkinlikler nedeniyle birçok güzergah geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Emniyet... 09.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-09T04:26+0300
2026-05-09T04:26+0300
türki̇ye
türkiye
fatih
beyoğlu
beşiktaş
emniyet müdürlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/1b/1055077545_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_631f5bdf4336cb8c0cd74c3b510b7ecc.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Fatih ve Beşiktaş’ta gerçekleştirilecek programlar kapsamında uygulanacak trafik düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, etkinlikler nedeniyle bazı yolların saat 10.00’dan itibaren programların sona ermesine kadar ulaşıma kapatılacağı bildirildi.Kapalı güzergahlar neler?Sürücüler için alternatif güzergahlar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260509/icisleri-bakani-ciftci-acikladi-acil-durum-uygulamasi-yolda-1105608464.html
türki̇ye
fatih
beyoğlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/1b/1055077545_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_0010179488a74eb3395a2abb6876aee8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, fatih, beyoğlu, beşiktaş, emniyet müdürlüğü
türkiye, fatih, beyoğlu, beşiktaş, emniyet müdürlüğü

İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak: Alternatif güzergahlar açıklandı

04:26 09.05.2026
© DHAistanbul kapalı yollar
istanbul kapalı yollar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2026
© DHA
Abone ol
İstanbul’da Beyoğlu, Fatih ve Beşiktaş’ta düzenlenecek etkinlikler nedeniyle birçok güzergah geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sürücüler için kullanılabilecek alternatif yolları duyurdu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Fatih ve Beşiktaş’ta gerçekleştirilecek programlar kapsamında uygulanacak trafik düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, etkinlikler nedeniyle bazı yolların saat 10.00’dan itibaren programların sona ermesine kadar ulaşıma kapatılacağı bildirildi.

Kapalı güzergahlar neler?

Galata Köprüsü Beyoğlu istikameti,
Atatürk Köprüsü Fatih istikameti,
Kennedy Caddesi'nin Çatladıkapı-Sirkeci ışıklar arası ile Reşadiye,
Ragıp Gümüşpala,
Abdülezel Paşa,
Ayvansaray,
Kadir Has,
Meclisi Mebusan,
Kemeraltı,
Dolmabahçe,
Beşiktaş,
Eski Yıldız,
Çırağan ve Tersane caddeleri
Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı ışıklar arası,
Refik Saydam Caddesi'nden Unkapanı istikameti,
İnönü Caddesi
Şehitler Tepesi

Sürücüler için alternatif güzergahlar

Vatan Caddesi,
Millet Caddesi,
Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi,
Palanga Caddesi,
Asariye Caddesi,
Portokal Yokuşu,
Dereboyu Caddesi,
Asker Ocağı Caddesi,
İnönü Caddesi,
Evliya Çelebi Caddesi
Tarlabaşı Bulvarı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2026
TÜRKİYE
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı: Acil durum uygulaması yolda
01:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала