Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260509/icisleri-bakani-ciftci-acikladi-acil-durum-uygulamasi-yolda-1105608464.html
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı: Acil durum uygulaması yolda
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı: Acil durum uygulaması yolda
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, acil durumlarda vatandaşların tek tuşla acil durum bildirmesini sağlayacak yerli mobil uygulamanın bayramdan önce hizmete... 09.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-09T01:50+0300
2026-05-09T01:53+0300
türki̇ye
türkiye
mustafa çiftçi
uygulama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/11/1103560440_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_20b959ff2c597a2c3eba9ca0cd08f401.jpg
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaşların acil durumlarda daha hızlı şekilde devlete ulaşmasını sağlayacak yeni bir mobil uygulama üzerinde çalıştıklarını açıkladı.A Haber'e konuşan Çiftçi, Uygulamanın tamamen yerli ve milli mühendislik ile geliştirilerek test aşamasına geldiğini, sistemin bayramdan önce tamamen devreye alınarak vatandaşların kullanımına sunulmasının planlandığını ifade etti.Uygulamanın işleyişine ilişkin bilgi veren Çiftçi, KADES sistemine benzer bir yapının bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:'Sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik çalışmalar sürüyor'Sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Çiftçi, sürecin yıl sonuna kadar büyük ölçüde tamamlanmasının planlandığını söyleyerek, şu şekilde konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260509/tuik-spk-ve-tcmbde-ust-duzey-atamalar-gerceklesti-1105607865.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/11/1103560440_177:0:2824:1985_1920x0_80_0_0_49ecc1cc347cfee23c649ef709c410da.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, mustafa çiftçi, uygulama
türkiye, mustafa çiftçi, uygulama

İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı: Acil durum uygulaması yolda

01:50 09.05.2026 (güncellendi: 01:53 09.05.2026)
© Erçin Ertürkİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2026
© Erçin Ertürk
Abone ol
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, acil durumlarda vatandaşların tek tuşla acil durum bildirmesini sağlayacak yerli mobil uygulamanın bayramdan önce hizmete sunulmasının planlandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaşların acil durumlarda daha hızlı şekilde devlete ulaşmasını sağlayacak yeni bir mobil uygulama üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
A Haber'e konuşan Çiftçi, Uygulamanın tamamen yerli ve milli mühendislik ile geliştirilerek test aşamasına geldiğini, sistemin bayramdan önce tamamen devreye alınarak vatandaşların kullanımına sunulmasının planlandığını ifade etti.
Uygulamanın işleyişine ilişkin bilgi veren Çiftçi, KADES sistemine benzer bir yapının bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Daha kısa süre içerisinde vatandaşımızın devlete ulaşabilmesi, sıkıntısını, problemini aktarabilmesi ve devletin de hızlı reaksiyon alabilmesi için bu uygulamayı geliştirdik. Yani vatandaşımız herhangi bir zor durumda kaldığında yani bu bir trafik kazası da olabilir, bir yangın da olabilir, bir saldırıya uğrama durumu da olabilir. Yani başına ne geldiyse hemen bir uygulamaya tıklamak suretiyle devletin ilgili birimlerinin harekete geçirilmesi noktasında süreci daha da kısaltacak, hızlandıracak ve kısa süre içerisinde de kendisine ulaşılabilecek bir uygulama.

'Sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik çalışmalar sürüyor'

Sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Çiftçi, sürecin yıl sonuna kadar büyük ölçüde tamamlanmasının planlandığını söyleyerek, şu şekilde konuştu:

Hayvanların yeri artık sokak değil, barınak. Önceden 'yakala, tedavi et, bırak' mantığı vardı. Şimdi 'yakala, tedavi et, kısırlaştır ve barınakta muhafaza et' anlayışı uygulanıyor

Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2026
TÜRKİYE
TÜİK, SPK ve TCMB'de üst düzey atamalar gerçekleşti
00:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала