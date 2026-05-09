İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı: Acil durum uygulaması yolda
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, acil durumlarda vatandaşların tek tuşla acil durum bildirmesini sağlayacak yerli mobil uygulamanın bayramdan önce hizmete... 09.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-09T01:50+0300
01:50 09.05.2026 (güncellendi: 01:53 09.05.2026)
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, acil durumlarda vatandaşların tek tuşla acil durum bildirmesini sağlayacak yerli mobil uygulamanın bayramdan önce hizmete sunulmasının planlandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaşların acil durumlarda daha hızlı şekilde devlete ulaşmasını sağlayacak yeni bir mobil uygulama üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
A Haber'e konuşan Çiftçi, Uygulamanın tamamen yerli ve milli mühendislik ile geliştirilerek test aşamasına geldiğini, sistemin bayramdan önce tamamen devreye alınarak vatandaşların kullanımına sunulmasının planlandığını ifade etti.
Uygulamanın işleyişine ilişkin bilgi veren Çiftçi, KADES sistemine benzer bir yapının bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
Daha kısa süre içerisinde vatandaşımızın devlete ulaşabilmesi, sıkıntısını, problemini aktarabilmesi ve devletin de hızlı reaksiyon alabilmesi için bu uygulamayı geliştirdik. Yani vatandaşımız herhangi bir zor durumda kaldığında yani bu bir trafik kazası da olabilir, bir yangın da olabilir, bir saldırıya uğrama durumu da olabilir. Yani başına ne geldiyse hemen bir uygulamaya tıklamak suretiyle devletin ilgili birimlerinin harekete geçirilmesi noktasında süreci daha da kısaltacak, hızlandıracak ve kısa süre içerisinde de kendisine ulaşılabilecek bir uygulama.
'Sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik çalışmalar sürüyor'
Sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Çiftçi, sürecin yıl sonuna kadar büyük ölçüde tamamlanmasının planlandığını söyleyerek, şu şekilde konuştu:
Hayvanların yeri artık sokak değil, barınak. Önceden 'yakala, tedavi et, bırak' mantığı vardı. Şimdi 'yakala, tedavi et, kısırlaştır ve barınakta muhafaza et' anlayışı uygulanıyor