Prof. Dr. Ertuğrul riskleri tek tek anlattı: Hantavirüs insandan insana bulaşıyor mu? Hantavirüs pandemiye dönüşecek mi?

Dünya, bir yolcu gemisinde patlak veren Hantavirüs vakasını konuşuyor. RNA yapısı nedeniyle her an değişime uğrayabilme ihtimali olan bu virüs, yeni bir... 08.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-08T10:46+0300

Hantavirüs yeni bir pandemiye yol açar mı? Arjantin'den yola çıkan bir gemide bildirilen 8 vakadan 5'inin hantavirüs olduğunun doğrulanması yeni bir KOVİD-19 dönemi mi geliyor sorularını akıllara getirdi. Anlat Bakalım programına konuk olan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul Hantavirüse dair tüm merak edilen soruları yanıtladı.Hantavirüs nedir, nasıl oluşur? Kaç tür hantavirüs var?Hantavirüs enfeksiyonları iki gruba ayrılıyor. 1. Bir grubu özellikle Asya, Avrupa tipi dediğimiz grup. Bu tip de ki ülkemizde de bu tip görülüyor. Daha çok kanamalı ateş dediğimiz gruba, bu hani Kırım Kongo'ya benziyor biraz da. Kanamalı ateş yapan virüslere benziyor ve böbrek yetmezliğiyle seyrediyor. 2. Ama her ikisi diğeri ise daha çok akciğerleri tutuyor. O da Amerika'da, Latin Amerika'da ve Kuzey Amerika'da tüm Amerika kıtasında yaygın olarak bulunan bir tip. Burada ise daha ön planda solunum sıkıntısı, akciğer tutulumu var. Hastalarda nefes darlığı oluyor, işte akciğer yetmezliği ve buna bağlı ağır tablolar sonrasında ölüm görülebiliyor. Hantavirüs asıl belirti gösterir? Hantavirüs belirtileri neler?Hantavirüsün her iki tipinde de aşağı yukarı başlangıç hemen hemen aynı. İki türünde farklılık gösteren belirtiler ise şöyle: Gemide çıkan Hantavirüsün hangi türü?Fare pisliğinden Hantavirüs bulaşır mı?Hantavirüs nasıl bulaşıyor?El yıkama uyarısı Maske takmak Hantavirüsten korur mu?Hantavirüs Türkiye'de var mı? Hantavirüs Türkiye'de nerede görüldü?Hantavirüsün kuluçka süresi ne kadar? Hantavirüs belirtileri kaç günde çıkar?Hantavirüs mutasyona uğrar mı? Hantavirüs insandan insana bulaşır mı?Hantavirüsün tedavisi veya aşısı var mı?Hantavirus insandan insana bulaşır mı?Gemidekilere ne olacak?Arjantin'den yola çıkan bir gemide ortaya çıkan Hantavirüs bir soruyu daha akıllara getirdi. Yolculuğunu henüz tamamlamayan ve Kanarya Adaları'na ulaşması beklenen gemidekilere ne olacak? Nasıl bir prosedür uygulanması gerekiyor?

Zeynep Gökalp

