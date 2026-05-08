Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet'in düğüne katıldığı ortaya çıktı: Sosyal medya karıştı
Sputnik Türkiye
Hantavirüs görülen gemide seyahat ettiğini açıklayan ve İstanbul'a döndükten sonra kendini izole ettiğini söyleyen sosyal medya fenomeninin bir düğüne... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
Tüm dünyayı tedirgin eden Hantavirüs'ün görüldüğü gemide 24 gün seyahat ettikten sonra gemiden ayrılmayı başaran sosyal medya fenomeni Ruhi Çenet'in bir düğüne katılması sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Kullanıcılardan bazıları "Oradaki insanlara ölümcül bir virüsü bulaştırma tehlikesi varken neden kalabalık ortamlara giriyor?" diyerek tepki gösterdi.
MV Hondius isimli kruvaziyerde Hantavirüs'ün görülmesi panik yaratırken, ünlü YouTuber Ruhi Çenet de o gemide 24 gün boyunca seyahat ettiğini açıklamıştı. Çenet, "Yaklaşık bir ay süren gemi yolculuğumuzda aramızdan bir yolcu hayatını kaybedince bunun okyanus koşulları yüzünden olduğunu düşünmüştüm. Ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş" derken gemiden ayrıldıktan sonra kendisini izole ettiğini ve semptom takibi yaptığını açıklamıştı.
Düğüne katıldığı ortaya çıktı
Ama Çenet'in Türkiye'ye döndükten sonra Çatalca'da bir düğüne katıldığı ortaya çıktı. Mahalle muhtarı Nazan Kurtan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündem oldu.
Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Çenet'e "Ruhi Çenet 5 gün önce Türkiye’de bir düğüne katılmış ve Hantavirüs’ün kuluçka süresi 3 hafta. Hepimize geçmiş olsun", "Ruhi çenet virüs haberlerinin ardından neden düğünlere gitmeye başladığını açıklamalı! Normalde hep ıssız uzsk farklı yerlere giden adamın düğün aşkı tutmuş.', "Oradaki insanlara ölümcül bir virüsü bulaştırma tehlikesi varken neden kalabalık ortamlara giriyor?" diyerek tepki gösterdi.