Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/hantaviruslu-gemiden-inen-ruhi-cenetin-dugune-katildigi-ortaya-cikti-sosyal-medya-karisti-1105588201.html
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet'in düğüne katıldığı ortaya çıktı: Sosyal medya karıştı
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet'in düğüne katıldığı ortaya çıktı: Sosyal medya karıştı
Sputnik Türkiye
Hantavirüs görülen gemide seyahat ettiğini açıklayan ve İstanbul'a döndükten sonra kendini izole ettiğini söyleyen sosyal medya fenomeninin bir düğüne... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-08T11:32+0300
2026-05-08T11:32+0300
yaşam
ruhi çenet
hantavirüs
hantavirüs pulmoner sendromu (hps)
düğün
bulaşıcı hastalık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/08/1105588047_0:373:863:858_1920x0_80_0_0_e5ce6d4a6ab4b4358abd752f36de36ad.jpg
Tüm dünyayı tedirgin eden Hantavirüs'ün görüldüğü gemide 24 gün seyahat ettikten sonra gemiden ayrılmayı başaran sosyal medya fenomeni Ruhi Çenet'in bir düğüne katılması sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Kullanıcılardan bazıları "Oradaki insanlara ölümcül bir virüsü bulaştırma tehlikesi varken neden kalabalık ortamlara giriyor?" diyerek tepki gösterdi. 24 gün o gemideydi MV Hondius isimli kruvaziyerde Hantavirüs'ün görülmesi panik yaratırken, ünlü YouTuber Ruhi Çenet de o gemide 24 gün boyunca seyahat ettiğini açıklamıştı. Çenet, "Yaklaşık bir ay süren gemi yolculuğumuzda aramızdan bir yolcu hayatını kaybedince bunun okyanus koşulları yüzünden olduğunu düşünmüştüm. Ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş" derken gemiden ayrıldıktan sonra kendisini izole ettiğini ve semptom takibi yaptığını açıklamıştı. Düğüne katıldığı ortaya çıktı Ama Çenet'in Türkiye'ye döndükten sonra Çatalca'da bir düğüne katıldığı ortaya çıktı. Mahalle muhtarı Nazan Kurtan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Çenet'e "Ruhi Çenet 5 gün önce Türkiye’de bir düğüne katılmış ve Hantavirüs’ün kuluçka süresi 3 hafta. Hepimize geçmiş olsun", "Ruhi çenet virüs haberlerinin ardından neden düğünlere gitmeye başladığını açıklamalı! Normalde hep ıssız uzsk farklı yerlere giden adamın düğün aşkı tutmuş.', "Oradaki insanlara ölümcül bir virüsü bulaştırma tehlikesi varken neden kalabalık ortamlara giriyor?" diyerek tepki gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/ruhi-cenetin-hantavirus-tespit-edilen-gemide-oldugu-ortaya-cikti-saglik-durumu-nasil-1105523675.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/08/1105588047_0:292:863:939_1920x0_80_0_0_a48bb7d55b6b75cb3befbf62db2a3ef7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ruhi çenet, hantavirüs, hantavirüs pulmoner sendromu (hps), düğün, bulaşıcı hastalık
ruhi çenet, hantavirüs, hantavirüs pulmoner sendromu (hps), düğün, bulaşıcı hastalık

Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet'in düğüne katıldığı ortaya çıktı: Sosyal medya karıştı

11:32 08.05.2026
Ruhi Çenet
Ruhi Çenet - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2026
Abone ol
Hantavirüs görülen gemide seyahat ettiğini açıklayan ve İstanbul'a döndükten sonra kendini izole ettiğini söyleyen sosyal medya fenomeninin bir düğüne katılması tartışmalara neden oldu.
Tüm dünyayı tedirgin eden Hantavirüs'ün görüldüğü gemide 24 gün seyahat ettikten sonra gemiden ayrılmayı başaran sosyal medya fenomeni Ruhi Çenet'in bir düğüne katılması sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Kullanıcılardan bazıları "Oradaki insanlara ölümcül bir virüsü bulaştırma tehlikesi varken neden kalabalık ortamlara giriyor?" diyerek tepki gösterdi.

24 gün o gemideydi

MV Hondius isimli kruvaziyerde Hantavirüs'ün görülmesi panik yaratırken, ünlü YouTuber Ruhi Çenet de o gemide 24 gün boyunca seyahat ettiğini açıklamıştı. Çenet, "Yaklaşık bir ay süren gemi yolculuğumuzda aramızdan bir yolcu hayatını kaybedince bunun okyanus koşulları yüzünden olduğunu düşünmüştüm. Ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş" derken gemiden ayrıldıktan sonra kendisini izole ettiğini ve semptom takibi yaptığını açıklamıştı.

Düğüne katıldığı ortaya çıktı

Ama Çenet'in Türkiye'ye döndükten sonra Çatalca'da bir düğüne katıldığı ortaya çıktı. Mahalle muhtarı Nazan Kurtan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündem oldu.
Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Çenet'e "Ruhi Çenet 5 gün önce Türkiye’de bir düğüne katılmış ve Hantavirüs’ün kuluçka süresi 3 hafta. Hepimize geçmiş olsun", "Ruhi çenet virüs haberlerinin ardından neden düğünlere gitmeye başladığını açıklamalı! Normalde hep ıssız uzsk farklı yerlere giden adamın düğün aşkı tutmuş.', "Oradaki insanlara ölümcül bir virüsü bulaştırma tehlikesi varken neden kalabalık ortamlara giriyor?" diyerek tepki gösterdi.
Ruhi Çenet - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2026
TÜRKİYE
Ruhi Çenet'in hantavirüs tespit edilen gemide olduğu ortaya çıktı: Sağlık durumu nasıl?
6 Mayıs, 09:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала