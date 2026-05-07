Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/israilde-bir-kiside-hantavirus-tespit-edildi-gemideki-vakalarin-ardindan-ilk-1105577509.html
İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildi: 'Gemideki vakaların ardından ilk'
İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildi: 'Gemideki vakaların ardından ilk'
Sputnik Türkiye
İsrail basını ülkede bir kişide hantavirüs tespit edildiğini bildirdi. Habere göre yolcu gemisinde 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından ilk kez bir... 07.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-07T22:10+0300
2026-05-07T22:10+0300
dünya
i̇srail
hantavirüs
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/07/1105554992_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_a1bc8057b30f16238d3347fc46e8558b.jpg
İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden yolcu gemisinde 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından ilk kez bir kişide hantavirüs tespit edildi.Haberde, birkaç ay önce Doğu Avrupa'da kalan bir kişinin semptomların görülmesinin ardından tıbbi yardım talebinde bulunduğu ve antikor testi ve PCR testinde hantavirüs tespit edildiği aktarıldı.Haberde, hastanın durumunun stabil olduğu, yoğun bakım veya karantinaya ihtiyaç duyulmadığı, buna karşın gözetim altında tutulduğu belirtildi.Hastanın kimliğine ilişkin bilgi ise paylaşılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/yunan-sahil-guvenlige-gocmen-botunu-siddet-kullanarak-geri-ittiler-1105575609.html
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/07/1105554992_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_5a3f95b2b3a1d18f2c1d7710ef38c002.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇srail, hantavirüs
i̇srail, hantavirüs

İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildi: 'Gemideki vakaların ardından ilk'

22:10 07.05.2026
© AA / Arman ÖnalHantavirüs
Hantavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2026
© AA / Arman Önal
Abone ol
İsrail basını ülkede bir kişide hantavirüs tespit edildiğini bildirdi. Habere göre yolcu gemisinde 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından ilk kez bir kişide hantavirüs tespit edildi.
İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden yolcu gemisinde 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından ilk kez bir kişide hantavirüs tespit edildi.
Haberde, birkaç ay önce Doğu Avrupa'da kalan bir kişinin semptomların görülmesinin ardından tıbbi yardım talebinde bulunduğu ve antikor testi ve PCR testinde hantavirüs tespit edildiği aktarıldı.
Haberde, hastanın durumunun stabil olduğu, yoğun bakım veya karantinaya ihtiyaç duyulmadığı, buna karşın gözetim altında tutulduğu belirtildi.
Hastanın kimliğine ilişkin bilgi ise paylaşılmadı.
Yunan Sahil Güvenlik - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2026
DÜNYA
Yunan sahil güvenliğe suçlama: Göçmen botunu şiddet kullanarak geri ittiler
18:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала