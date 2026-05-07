İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildi: 'Gemideki vakaların ardından ilk'
Sputnik Türkiye
07.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-07T22:10+0300
dünya
i̇srail
hantavirüs
İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden yolcu gemisinde 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından ilk kez bir kişide hantavirüs tespit edildi.Haberde, birkaç ay önce Doğu Avrupa'da kalan bir kişinin semptomların görülmesinin ardından tıbbi yardım talebinde bulunduğu ve antikor testi ve PCR testinde hantavirüs tespit edildiği aktarıldı.Haberde, hastanın durumunun stabil olduğu, yoğun bakım veya karantinaya ihtiyaç duyulmadığı, buna karşın gözetim altında tutulduğu belirtildi.Hastanın kimliğine ilişkin bilgi ise paylaşılmadı.
