Güneş sistemi dışından gelen gizemli misafir: 3I/ATLAS kuyruklu yıldızında 'yabancı' su keşfedildi
Gökbilimciler, Güneş Sistemi dışından gelen üçüncü onaylanmış ziyaretçi olan 3I/ATLAS kuyruklu yıldızında, dünyadakinden çok daha farklı bir su yapısı... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-08T14:03+0300
Astronomi dünyası, 3I/ATLAS adı verilen ve başka bir yıldız sisteminden gelen gizemli ziyaretçinin taşıdığı sırlarla sarsılıyor. Nature Astronomy dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, bu yıldızlararası kuyruklu yıldız bünyesinde bulunan suyun, Güneş sistemimizde daha önce hiç görülmemiş bir kompozisyona sahip olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları, nesnenin içinde dünyadaki okyanuslardan tam 40 kat daha fazla döteryum (ağır hidrojen) içeren ağır su bulunduğunu tespit etti.Güneş sisteminden 30 kat daha yoğunMichigan Üniversitesi Astronomi Bölümü'nden doktora öğrencisi Luis Salazar Manzano liderliğindeki ekip, kuyruklu yıldızın kimyasal parmak izini inceledi. Araştırma sonuçlarına göre, 3I/ATLAS içerisindeki döteryum oranı, Güneş sistemimizdeki kuyruklu yıldızlardan 30 kat, dünya okyanuslarından ise 40 kat daha yüksek. Bu durum, suyun bildiğimiz formundan farklı, "yabancı" bir yapıda olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, bu yoğunluğun ancak aşırı düşük sıcaklıklarda ve düşük radyasyon ortamlarında oluşabileceğine dikkat çekiyor.Uzayda oluşum şartları evrensel değilÇalışmanın eş lideri ve astronomi profesörü Teresa Paneque-Carreño, bu bulgunun devrim niteliğinde olduğunu belirtti. Paneque-Carreño, "Bu keşif, Güneş sistemimizi oluşturan koşulların uzayın her yerinde aynı olmadığının kanıtıdır" diyerek, farklı gezegen sistemlerinin çok daha uç koşullarda evrimleştiğini vurguladı. Araştırma, Şili'deki ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) teleskopları ve Arizona'daki MDM Gözlemevi kullanılarak gerçekleştirildi.Yeni yıldızlararası keşiflerin kapısı aralanıyorBilim insanları, 3I/ATLAS'ın erken tespit edilmesinin bu detaylı analizi mümkün kıldığını ifade ediyor. Bugüne kadar sadece üç yıldızlararası nesne tespit edilmiş olsa da, gelişmiş gözlemevleri sayesinde bu sayının artması bekleniyor. Araştırmacılar, bu tür nesnelerin kimyasal analizlerinin, galaksideki diğer dünyaların nasıl oluştuğunu anlamak için eşsiz fırsatlar sunduğunu belirtirken, gökyüzü kirliliğine karşı karanlık gece gökyüzünün korunması çağrısında bulunuyor.
Gökbilimciler, Güneş Sistemi dışından gelen üçüncü onaylanmış ziyaretçi olan 3I/ATLAS kuyruklu yıldızında, dünyadakinden çok daha farklı bir su yapısı keşfetti. Michigan Üniversitesi liderliğindeki araştırmada, yıldızlararası nesnenin aşırı yüksek oranda "ağır su" içerdiği saptandı.
