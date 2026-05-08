Mercan resiflerinde ‘moleküler altın madeni’ bulundu

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, mercan resiflerinde daha önce bilinmeyen binlerce mikrop türü keşfetti. Mercan resiflerinin moleküler olarak tam bir "altın madeni" olduğu... 08.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-08T13:47+0300

Galway Üniversitesi öncülüğünde yürütülen araştırma, mercan resiflerinin yalnızca deniz yaşamı için değil, geleceğin ilaçları için de büyük önem taşıyabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, "moleküler altın madeni" olarak adlandırdığı resiflerde yaşayan mikropların güçlü biyolojik bileşikler ürettiğini belirledi.Binlerce yeni mikrop türü bulunduAraştırmacılar, Pasifik Okyanusu’ndaki 32 adada bulunan 99 mercan resifinden örnek topladı.Çalışma sonucunda 645 farklı mikrop türünün genomu yeniden oluşturuldu. Bilim insanları, bunların yüzde 99’undan fazlasının daha önce genetik olarak tanımlanmadığını açıkladı.Araştırmada mercanlarla birlikte yaşayan bakterilerin, tıp ve biyoteknoloji alanında kullanılabilecek çok sayıda doğal bileşik ürettiği belirlendi.'Moleküler kütüphane' benzetmesiAraştırmacılar, mercan resiflerinin yok olmasının yalnızca balık ve deniz canlılarının kaybı anlamına gelmediğini vurguladı.Galway Üniversitesi Ryan Enstitüsü’nden Dr. Maggie Reddy, keşfedilen mikrop türlerinin büyük bölümünün hala bilinmediğini söyledi.Reddy, "4 binden fazla mikrop türü belirledik ancak bunların çok küçük bir kısmı incelendi" dedi.Bilim insanları, mercan resiflerini aynı zamanda dev bir ‘moleküler kütüphane’ olarak tanımlıyor.Yeni ilaçlar için kritik olabilirRyan Enstitüsü’nden Profesör Olivier Thomas, mercanlarda yaşayan bazı mikroorganizmaların yeni enzimler ürettiğini ve bunların biyoteknoloji için büyük potansiyel taşıdığını açıkladı.Thomas, "Bu araştırma mercan resiflerini korumak için açık bir çağrı niteliğinde" ifadelerini kullandı.Araştırma sonuçları, bilim dünyasının en prestijli yayınlarından biri olan Nature dergisinde yayımlandı.

