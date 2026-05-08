Fransa’dan Elon Musk ve sosyal medya platformuna adli soruşturma

Paris Savcılığı, Elon Musk ve sosyal medya platformu X hakkında yürütülen ön soruşturmayı adli soruşturmaya çevirdi. Soruşturma kapsamında Grok bağlantılı... 08.05.2026, Sputnik Türkiye

Fransa’da Paris Savcılığı siber suçlar birimi, milyarder iş insanı Elon Musk ve sosyal medya platformu X hakkında yürütülen ön soruşturmayı adli soruşturmaya dönüştürdü.Fransız basınında yer alan ve Paris Savcılığı açıklamasına dayandırılan haberlere göre, soruşturma kapsamında X platformunda yayıldığı iddia edilen bazı içerikler mercek altına alındı.Grok bağlantılı görüntüler incelenecekSoruşturmanın; X’in yapay zeka sistemi Grok ile bağlantılı olarak çocuk istismarı içeren görüntülerin, deepfake içeriklerin, dezenformasyonun ve insanlığa karşı suçların inkarına ortaklık edilmesi iddiaları nedeniyle yürütüldüğü belirtildi.Fransa’da iktidardaki Rönesans Partisi milletvekillerinden Eric Bothorel’in, X platformuyla ilgili çeşitli şikayetler üzerine suç duyurusunda bulunmasının ardından Paris Savcılığı 2025 yılında soruşturma başlatmıştı.Soruşturma kapsamında Elon Musk ile olayların yaşandığı dönemde X’in üst düzey yöneticisi olan Linda Yaccarino ifadeye çağrılmış ancak savcılığa gitmemişti. Fransız yetkililer, soruşturma çerçevesinde Şubat 2026’da X’in Paris ofislerinde arama gerçekleştirmişti. Söz konusu operasyon, Elon Musk’ın sert tepkisine neden olmuştu.

