OpenAI davası: Elon Musk, Mars’ı kolonileşmek için 80 milyar dolar istedi

Yılın yapay zeka davasında OpenAI başkanı Musk'ın, Mars'ı kolonileştirmek için 80 milyar dolar toplamasına yardımcı olmak amacıyla tam kontrol istediğini... 06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T12:50+0300

OpenAI başkanı Greg Brockman’ın ifadesi, 2022’nin sonlarında ChatGPT sohbet botunu piyasaya sürerek üretken yapay zeka alanında küresel bir çılgınlık başlatan OpenAI’nin geleceğini belirleyebilecek davanın ikinci haftasında geldi.Elon Musk’a göre şirket, başlangıçta kar amacı gütmeyen bir yapıdayken zamanla bu misyonu terk ederek kar odaklı bir modele geçti ve yöneticiler kişisel kazanç sağlamaya yöneldi.‘Mars için kullanmak istedi’Brockman, Musk ile yapılan oldukça gergin bir toplantıyı da anlattı. Buna göre Musk, iş deneyimi nedeniyle OpenAI’de çoğunluk hissesini hak ettiğini savundu ve bu gücü Mars’ta kendi kendine yeten bir şehir kurmak için kullanmak istediğini söyledi. Brockman, “Mars’ta bir şehir kurmak için 80 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söyledi. Sonunda ise tam kontrol istiyordu” ifadelerini kullandı. Musk’ın ayrıca bu kontrolü ne zaman bırakacağına kendisinin karar vereceğini söylediği aktarıldı.Brockman’ın ifadesine göre Ağustos 2017’deki söz konusu toplantı başlangıçta olumlu geçti. Musk, OpenAI çalışanlarına teşekkür amacıyla Tesla araçları hediye etmişti. Ancak Brockman’a göre Musk, önerilen hisse yapısını beğenmeyince öfkelendi ve “Reddediyorum” dedi. Ayağa kalkıp hızla Brockman’a doğru yürüyünce ortam gerildi. Brockman, fiziksel bir tepki olabileceğinden endişe ettiğini söyledi. Ancak Musk tabloyu alarak odadan çıktı ve yeni finansmanı durduracağını ifade etti.Musk’a yöneltilen ithamlarOpenAI ise Musk’ın, şirketin başarılarından önce ayrıldığı için kırgın olduğunu ve şimdi kontrolü ele geçirmek istediğini savunuyor. Ayrıca Musk’ın davayı kendi yapay zeka girişimi xAI’yi güçlendirmek amacıyla açtığını belirtiyor. xAI, Şubat ayında SpaceX ile birleşmişti. SpaceX’in de bu yıl halka arz edilmesi ve OpenAI’den bile daha büyük bir değerlemeye ulaşması bekleniyor.Resmi kayıtlara göre SpaceX yönetim kurulu, şirketin piyasa değerinin 7.5 trilyon dolara ulaşması ve Mars’ta en az 1 milyon kişilik kalıcı bir koloni kurulması halinde Musk’a 200 milyon adet yüksek oy hakkına sahip hisse verilmesini onayladı. Bu durum, Musk’ın Mars hedefinin şirket stratejisinde merkezi bir rol oynadığını gösteriyor.

