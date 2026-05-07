Hantavirüs tespit edilen gemide olan kuş gözlemcisi Yoğurtçuoğlu: 'Yeni bir vaka yok, iyiyiz, dualarınızı esirgemeyin'

Sputnik Türkiye

2026-05-07T10:52+0300

2026-05-07T11:19+0300

Arjantin’den hareket eden, Hollanda bayraklı gemide hantavirüs vakası görüldü. Dünya Sağlık Örgütü, MV Hondius yolcu gemisinde şüpheli hantavirüs salgını yaşandığını doğruladı.Hantavirüs salgını: 3 kişi öldü26 ülkeden 147 yolcunun bulunduğu gemide yaşanan ölümlerin hantavirüs kaynaklı olduğu belirlendi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden Hollanda bandıralı MV Hondius gemisinde, 3'ünün yaşamını yitirdiği 7 hantavirüs vakası tespit edildiğini bildirmişti.DSÖ 6 Mayıs'ta yapılan paylaşımında ise, yolcu gemisinde 6 Mayıs itibarıyla hantavirüs olduklarından şüphelenilen 8 kişi olduğu belirtilerek, bu kişilere yapılan laboratuvar testleriyle 3'ünün hantavirüs olduğunun doğrulandığı kaydedildi. Vaka sayısı 8'e çıkmış oldu.6 Mayıs'a tahliyeler olduYeşil Burun Adaları’nın başkenti Praia'daki limanda MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinden, hantavirüs şüphesi taşıyan üç kişi tahliye edilerek Hollanda’da tedavi görmek üzere yola çıkarıldı.Gemide Türkler de varDün açıklama yapan sosyal medya içerik üreticisi Ruhi Çenet, gemiden ayrıldığını açıklamış ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti.Gemide bulunan Emin Yoğurtçuoğlu: Korkmuyoruz, herkes birbirini kolluyorSon olarak 6 Mayıs'aa gemiden tahliye edilenlerle ilgili açıklama yapan Yoğurtçuoğlu, şunları söyledi. Yoğurtçuoğlu ile beraber gemide bir Türk arkadaşı daha var.Gemideki virüs hantavirüsün hangi türü?NTV'ye konuşan Prof. Dr. Akhan, virüsün iki klinik seyri olduğunu belirterek Avrupa, Asya ve Afrika'daki türünde böbrek yetmezliğine götüren bir tablonun söz konusu olduğunu kaydetti.Gemide ortaya çıkan hantavirüs türünün Amerika'daki türlerin sebep olduğu bir durum olduğunu anlatan Akhan, "Bugün gündeme gelen enfeksiyon solunum yolu ile ilerliyor. Bu enfeksiyon 1990'lardan beri bütün Amerika kıtasında görülüyor. Yer yer enfeksiyonlar yapan ve küçük salgınlar yapabilme özelliğine sahip." dedi.Hantavirüsün ölüm oranı nedir?Solunumla bulaşan virüsün bu türü, akciğerlerde sıvı birikmesi ve şokla hastaların kaybına yol açıyor. Prof. Dr. Akhan, bu seyir tipinde yüzde 50'lere varan ölüm oranı olduğunu da kaydetti.Hantavirüsün tıpkı koronavirüste olduğu gibi lenf bezleri üzerinden ilerlediğini belirten Prof. Dr. Akhan, "Akciğerlere bir anda sıvının dolmasına ve solunum sıkıntısına yol açabiliyor. Asya ve Afrika'da böbreklerde etki ediyor ama buradaki durum biraz daha akut gelişiyor." diye konuştu.Hantavirüs nedir?Hantavirüsler, kemirgenler tarafından taşınan ve insanlara genellikle bu hayvanların kurumuş dışkı, idrar veya salyalarının tozlaşarak solunması yoluyla bulaşan bir virüs grubudur. Kemirgen ısırması ile bulaşır mı?Nadir durumlarda kemirgen ısırması veya tırmalaması sonucu da bulaşma görülebilir.İnsanda etkileri neler?Virüs, insanlarda iki temel ağır hastalığa yol açıyor:Hantavirüs Pulmoner Sendromu (HPS):Yorgunluk, ateş ve kas ağrısı ile başlar; solunum yetmezliğine ilerlediğinde ölüm oranı yaklaşık yüzde 38'dir.Kanamalı Ateşle Seyreden Renal Sendrom (HFRS): Özellikle böbrekleri etkileyen bu türde düşük tansiyon, iç kanama ve akut böbrek yetmezliği görülür.Tedavisi var mı?Hantavirüs enfeksiyonu için özel bir tedavi yöntemi bulunmuyor.Tedavi süreci; oksijen terapisi, mekanik ventilasyon (solunum cihazı) ve bazı durumlarda diyaliz gibi destekleyici tıbbi müdahaleleri içeriyor.Hantavirüsten korunmak için ne yapılmalı?Uzmanlar, virüsten korunmak için şu önlemleri öneriyor:Ev ve iş yerlerinde kemirgenlerle temastan kaçınılmalı.Bodrum veya çatı katı gibi kemirgenlerin girebileceği yerler yalıtılmalı.Kemirgen dışkılarının temizliği sırasında, kirlenmiş havanın solunmaması için mutlaka koruyucu ekipman kullanılmalı.Dünyadaki hantavirüs vakalarıDünya genelinde her yıl yaklaşık 150 bin HFRS vakası rapor ediliyor ve bu vakaların yarıdan fazlası Çin'de görülüyor. ABD'de ise 1993-2023 yılları arasında 890 vaka kayıtlara geçti. Virüsün "Seoul" adı verilen suşu, Norveç fareleri (kahverengi sıçan) aracılığıyla dünya geneline yayılmış durumdadır.Şubat 2025'te, ünlü oyuncu Gene Hackman'ın eşi Betsy Arakawa'nın da evindeki kemirgen yuvalarıyla temas etmesi sonucu HPS nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

