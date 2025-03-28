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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/gene-hackman-ve-esi-betsy-arakawanin-cenazesi-hala-adli-tipta-bekliyor-olumlerinin-uzerinden-1-ay-1094943758.html
Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın cenazesi hala adli tıpta bekliyor: Ölümlerinin üzerinden 1 ay geçti
Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın cenazesi hala adli tıpta bekliyor: Ölümlerinin üzerinden 1 ay geçti
Sputnik Türkiye
Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, bundan yaklaşık bir ay önce Santa Fe'deki evlerinde ölü bulunmuştu. Yerel basın, aktör ve eşinin... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T12:13+0300
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Hollywood efsanesi Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa’nın isimlerinin, New Mexico Tıp Müfettişliği Ofisi’nin sahipsiz cenazeler listesinde yer aldığı bildirildi. Hackman ve Arakawa'nın isimlerinin 27 Mart perşembe tarihi itibariyle listede olduğu ve listenin her pazartesi ve cuma günü güncellendiği belirtiliyor. Hackman’ın ilk evliliğinden olan Christopher Allen (65), Elizabeth Jean (62) ve Leslie Anne (58) üç çocuğu var. Ancak ölümünün hemen ardından çıkan vasiyetnamesinde Hackman'ın mal varlığını eşi Betsy Arakawa'ya bıraktığı ortaya çıkmıştı. Arakawa'nın Hackman'dan birkaç gün ölmesi üzerine vasiyetin kime kalacağı sorusu gündeme gelmişti.Hackman'ın en büyük oğlu Christopher'ın kendisine güçlü bir miras avukatı tutması dikkat çekmişti. Ünlü aktörün bir süredir Alzheimer hastası olduğu bilinirken ilk teşhisin ne zaman konulduğu hakkında kesin bir bilgi olmadığı aktarıldı. Hukuki sürecin nasıl işleyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Efsane oyuncunun çocuklarıyla olan ilişkisine dair geçmişte de çeşitli haberler çıkmıştı.Bir hafta arayla ölmüşlerdi95 yaşında hayatını kaybeden Gene Hackman’ın ölüm nedeni hipertansif aterosklerotik kardiyovasküler hastalık olarak rapor edildi. Alzheimer hastalığının da ölümünde etkili olduğu belirtildi. Eşi Betsy Arakawa’nın ise hantavirüs pulmoner sendromu nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Arakawa’nın Hackman’dan önce öldüğü ve aktörün yaklaşık bir hafta boyunca yalnız kaldığı düşünülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/hollywoodun-efsane-ismi-gene-hackmanin-vasiyeti-ortaya-cikti-kim-hak-sahibi-olacak-1094542360.html
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gene hackman miras, gene hackman çocukları, gene hackman cenaze, gene hackman ölüm nedeni, gene hackman vasiyet, betsy arakawa ölümü
gene hackman miras, gene hackman çocukları, gene hackman cenaze, gene hackman ölüm nedeni, gene hackman vasiyet, betsy arakawa ölümü

Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın cenazesi hala adli tıpta bekliyor: Ölümlerinin üzerinden 1 ay geçti

12:13 28.03.2025
© AP PhotoGene Hackman ve eşi Betty Arakawa
Gene Hackman ve eşi Betty Arakawa - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2025
© AP Photo
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Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, bundan yaklaşık bir ay önce Santa Fe'deki evlerinde ölü bulunmuştu. Yerel basın, aktör ve eşinin cenazelerinin hala Adli tıp ofisindeki sahipsiz cenazeler listesinde yer aldığını ve yakınları tarafından teslim alınmadığını bildirdi.
Hollywood efsanesi Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa’nın isimlerinin, New Mexico Tıp Müfettişliği Ofisi’nin sahipsiz cenazeler listesinde yer aldığı bildirildi. Hackman ve Arakawa'nın isimlerinin 27 Mart perşembe tarihi itibariyle listede olduğu ve listenin her pazartesi ve cuma günü güncellendiği belirtiliyor.
Hackman’ın ilk evliliğinden olan Christopher Allen (65), Elizabeth Jean (62) ve Leslie Anne (58) üç çocuğu var. Ancak ölümünün hemen ardından çıkan vasiyetnamesinde Hackman'ın mal varlığını eşi Betsy Arakawa'ya bıraktığı ortaya çıkmıştı. Arakawa'nın Hackman'dan birkaç gün ölmesi üzerine vasiyetin kime kalacağı sorusu gündeme gelmişti.
Hackman'ın en büyük oğlu Christopher'ın kendisine güçlü bir miras avukatı tutması dikkat çekmişti. Ünlü aktörün bir süredir Alzheimer hastası olduğu bilinirken ilk teşhisin ne zaman konulduğu hakkında kesin bir bilgi olmadığı aktarıldı. Hukuki sürecin nasıl işleyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Efsane oyuncunun çocuklarıyla olan ilişkisine dair geçmişte de çeşitli haberler çıkmıştı.

Bir hafta arayla ölmüşlerdi

95 yaşında hayatını kaybeden Gene Hackman’ın ölüm nedeni hipertansif aterosklerotik kardiyovasküler hastalık olarak rapor edildi. Alzheimer hastalığının da ölümünde etkili olduğu belirtildi. Eşi Betsy Arakawa’nın ise hantavirüs pulmoner sendromu nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Arakawa’nın Hackman’dan önce öldüğü ve aktörün yaklaşık bir hafta boyunca yalnız kaldığı düşünülüyor.
Gene Hackman ve eşinin ölümüne dair yeni detaylar: Yerde saçılmış haplar bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2025
YAŞAM
Hollywood'un efsane ismi Gene Hackman'ın vasiyeti ortaya çıktı: Kim hak sahibi olacak?
15 Mart, 14:31
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