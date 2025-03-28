https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/gene-hackman-ve-esi-betsy-arakawanin-cenazesi-hala-adli-tipta-bekliyor-olumlerinin-uzerinden-1-ay-1094943758.html

Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın cenazesi hala adli tıpta bekliyor: Ölümlerinin üzerinden 1 ay geçti

Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın cenazesi hala adli tıpta bekliyor: Ölümlerinin üzerinden 1 ay geçti

Sputnik Türkiye

Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, bundan yaklaşık bir ay önce Santa Fe'deki evlerinde ölü bulunmuştu. Yerel basın, aktör ve eşinin... 28.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-28T12:13+0300

2025-03-28T12:13+0300

2025-03-28T12:13+0300

yaşam

abd

betsy arakawa

gene hackman

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vasiyet

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cenaze

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Hollywood efsanesi Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa’nın isimlerinin, New Mexico Tıp Müfettişliği Ofisi’nin sahipsiz cenazeler listesinde yer aldığı bildirildi. Hackman ve Arakawa'nın isimlerinin 27 Mart perşembe tarihi itibariyle listede olduğu ve listenin her pazartesi ve cuma günü güncellendiği belirtiliyor. Hackman’ın ilk evliliğinden olan Christopher Allen (65), Elizabeth Jean (62) ve Leslie Anne (58) üç çocuğu var. Ancak ölümünün hemen ardından çıkan vasiyetnamesinde Hackman'ın mal varlığını eşi Betsy Arakawa'ya bıraktığı ortaya çıkmıştı. Arakawa'nın Hackman'dan birkaç gün ölmesi üzerine vasiyetin kime kalacağı sorusu gündeme gelmişti.Hackman'ın en büyük oğlu Christopher'ın kendisine güçlü bir miras avukatı tutması dikkat çekmişti. Ünlü aktörün bir süredir Alzheimer hastası olduğu bilinirken ilk teşhisin ne zaman konulduğu hakkında kesin bir bilgi olmadığı aktarıldı. Hukuki sürecin nasıl işleyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Efsane oyuncunun çocuklarıyla olan ilişkisine dair geçmişte de çeşitli haberler çıkmıştı.Bir hafta arayla ölmüşlerdi95 yaşında hayatını kaybeden Gene Hackman’ın ölüm nedeni hipertansif aterosklerotik kardiyovasküler hastalık olarak rapor edildi. Alzheimer hastalığının da ölümünde etkili olduğu belirtildi. Eşi Betsy Arakawa’nın ise hantavirüs pulmoner sendromu nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Arakawa’nın Hackman’dan önce öldüğü ve aktörün yaklaşık bir hafta boyunca yalnız kaldığı düşünülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/hollywoodun-efsane-ismi-gene-hackmanin-vasiyeti-ortaya-cikti-kim-hak-sahibi-olacak-1094542360.html

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