Ruhi Çenet'in hantavirüs tespit edilen gemide olduğu ortaya çıktı: Sağlık durumu nasıl?

YouTube videolarıyla tanınan Ruhi Çenet, Hantavirüs tespit edilen gemide seyahat ettiğini açıkladı. 24'üncü günde gemiden inen Çenet, yaşadıklarını sosyal... 06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T09:30+0300

150'den fazla kişi bulunan MV Hondius isimli yolcu gemi Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giderken Hantavirüs salgını ortaya çıkmıştı. Üç kişinin Hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.Seyrine devam eden gemide 7 kişinin hasta olduğu söylenirken, İspanya, kapsamlı soruşturma, tam bir inceleme, geminin tamamen dezenfekte edilmesi ve elbette gemideki yolcular için risk değerlendirmesi yapılacağını açıkladı.Ruhi Çenet salgın yaşanan gemideymişTüm bunların ardından ünlü YouTuber Ruhi Çenet de o gemide 24 gün boyunca seyahat ettiğini açıkladı ve yaşadıklarını anlattı.4 Nisan'da uzun bir gemi yolculuğuna çıktığını söyleyen Çenet, paylaşımına “Dünyanın ulaşılması en zor noktasına belgesel çekmeye gidiyorum. Sizce nereye?” notunu düşmüştü.'Yolculukta çok kötü şeyler oldu'Ruhi Çenet, Hantavirüs nedeniyle hayatını kaybeden insanların olduğu gemide günlerce seyahat ettiğini “Bir aylık okyanus yolculuğumda çok kötü şeyler oldu!” sözleriyle açıkladı.Ünlü isim çektiği videoda, “Yaklaşık 1 ay süren gemi yolculuğumuzda aramızdan bir yolcu hayatını kaybedince bunun okyanus koşulları yüzünden olduğunu düşünmüştüm. Ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş” ifadelerini kullandı.Gemiden 24'üncü günde indiğini belirten Çenet, geminin son varış noktasına doğru 11 gün daha devam ettiğini belirtti.Gemiden ne zaman ayrıldı?Gemiden inmesi sonrası vefat eden kişinin karısının da öldüğünü belirten Çenet, “Onun ardından üçüncü kişi de ölünce gemide tedavisi olmayan ve kemirgenlerden bulaşan Hantavirüs olduğu belirlendi” dedi.İlk ölen yolcunun da bu sebeple öldüğünü söyleyen ünlü isim, geminin tek doktorunun da bu hastalıktan dolayı yaşam mücadelesi verdiğini belirtti.Ruhi Çenet'in sağlık durumu nasıl?Sağlık durumu hakkında da bilgi veren iki çocuk babası Ruhi Çenet, “Beni merak edip soranlara teşekkürler, çok ucuz kurtuldum ama aklım hâlâ orada. Gerekli kan testlerini yaptırdım” ifadelerini kullandı."Ayrıca bu yolculuğa çıkma nedenimiz olan dünyanın en uzak noktası Tristan da Cunha’ya ulaştık ve belgeselimizi çektik" diyen Çenet, gemide ilk vaka sonrası önlem alınmadığını söyledi ve “Herkes iç içe olmaya devam etti. Yemekler toplu yendi, toplu aktiviteler yapıldı. Dahası ilk günden daha yolcular gemiye bindirilmeden önce kan testi istenmeliydi" diye ekledi.Ruhi Çenet'in paylaşımı kısa sürede gündem olurken, ünlü isme “Büyük geçmiş olsun”, “Lütfen kendine dikkat et”, “Çok geçmiş olsun”, “Çok üzücü bir tecrübe olmuş” gibi yorumlar geldi.

