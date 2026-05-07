Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u resmi törenle karşıladı. 07.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-07T16:37+0300
16:21 07.05.2026 (güncellendi: 16:37 07.05.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u resmi törenle karşıladı.
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Ankara'da.
Tebbun'un makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tebbun'u külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Tebbun'un tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando, iki ülke milli marşlarını çaldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.
Tebbun, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki lider birbirlerine heyetlerini takdim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tebbun, merdivenlerde Türkiye ve Cezayir bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Tebbun, görüşmelerinin ardından Yüksek Düzeyli Strateji Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek.
Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tebbun, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak. Erdoğan, Tebbun onuruna resmi akşam yemeği verecek ve Tebbun'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih edecek.