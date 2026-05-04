https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklama-yapiyor-1105487783.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada Türkiye'nin, belirsizliğin arttığı, insanlığın yön arayışının hızlandığı günümüzde... 04.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-04T19:16+0300

2026-05-04T19:16+0300

2026-05-04T20:00+0300

türki̇ye

türkiye

recep tayyip erdoğan

kabine toplantısı

kurban bayramı

son dakika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085911256_0:0:2888:1625_1920x0_80_0_0_91c40c874ca279a30c6bfb0c12208952.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan konuşmasına Güneydoğu'daki sağanak ve fırtına ile ilgili geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı. "Dün yaşanan fırtınadan etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman başta olmak üzere çeşitli illerimizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum "diyen Erdoğan Tarım ve İçişleri Bakanlarının sahadaki birimlerle durumu takip etmekte, hasar tespit çalışmalarını yürütmekte olduğunu bildirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından diğer detaylarsa şöyle:Avrupa Birliği ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan "Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç Türkiye'nin Avrupa'ya duyduğu ihtiyaçtan daha fazladır" dedi.Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmesi bunu hor kullanmaması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir" şeklinde konuştu.Erdoğan "Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır" dedi ve "Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık, maalesef Birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor" ifadelerini kullandı.Kurban Bayramı tatili 9 gün olduCumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı. Erdoğan açıklamayı şu ifadelerle yaptı:'Tamamını hibe edeceğiz'Evlilik Kredisi ile ilgili de bir duyuru yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceklerini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/bakan-goktas-acikladi-gaziantep-icin-50-milyon-liralik-kaynak-aktarildi-1105485322.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı, kurban bayramı, son dakika