Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada Türkiye'nin, belirsizliğin arttığı, insanlığın yön arayışının hızlandığı günümüzde... 04.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-04T20:00+0300
19:16 04.05.2026 (güncellendi: 20:00 04.05.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada Türkiye'nin, belirsizliğin arttığı, insanlığın yön arayışının hızlandığı günümüzde bölgesinin en güçlü, en istikrarlı ülkesi olarak adından söz ettirdiğini söyledi. Erdoğan ayrıca Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi.
Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan konuşmasına Güneydoğu'daki sağanak ve fırtına ile ilgili geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.
"Dün yaşanan fırtınadan etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman başta olmak üzere çeşitli illerimizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum "diyen Erdoğan Tarım ve İçişleri Bakanlarının sahadaki birimlerle durumu takip etmekte, hasar tespit çalışmalarını yürütmekte olduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından diğer detaylarsa şöyle:
"Türkiye, belirsizliğin arttığı, insanlığın yön arayışının hızlandığı günümüzde bölgesinin en güçlü, en istikrarlı ülkesi olarak adından söz ettirmektedir"
"12 aylık ihracat tutarında ilk defa 275,8 milyar dolara çıkarak, Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık"
Avrupa Birliği ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan "Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç Türkiye'nin Avrupa'ya duyduğu ihtiyaçtan daha fazladır" dedi.
Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmesi bunu hor kullanmaması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir" şeklinde konuştu.
Erdoğan "Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır" dedi ve "Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık, maalesef Birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor" ifadelerini kullandı.
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı. Erdoğan açıklamayı şu ifadelerle yaptı:
Pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi bir buçuk günü idari izin kapsamına alarak toplamda dokuz günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz.
Evlilik Kredisi ile ilgili de bir duyuru yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceklerini açıkladı.