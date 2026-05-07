Dolandırıcıların yeni hedefi psikolog oldu: 10 milyonluk altın ve dövizi Maçka Parkı'nda verdi
Dolandırıcıların yeni hedefi psikolog oldu: 10 milyonluk altın ve dövizi Maçka Parkı'nda verdi
İstanbul'da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar bu kez de 53 yaşındaki psikolog M.A.'yı tuzaklarına düşürdü. Psikolog M.A.'nın 10 milyon... 07.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-07T12:51+0300
2026-05-07T13:12+0300
Dolandırıcıların yeni hedefi psikolog oldu: 10 milyonluk altın ve dövizi Maçka Parkı'nda verdi

12:51 07.05.2026 (güncellendi: 13:12 07.05.2026)
Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2026
İstanbul'da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar bu kez de 53 yaşındaki psikolog M.A.'yı tuzaklarına düşürdü. Psikolog M.A.'nın 10 milyon liralık altın ve dövizi dolandırıcılara Maçka Parkı'nda teslim ettiği ortaya çıktı.
İstanbul'da yaşayan psikolog M.A., telefonda kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan ve 'hakkınızda terör soruşturması var' diyen dolandırıcıların tuzağına düştü. Kadının 10 milyon liralık altın ve dövizi dolandırıcılara Maçka Parkı'nda teslim ettiği ortaya çıktı.

Mağdur kadına dekonttan ulaşıldı

AHaber'in haberine göre, 2 Nisan günü Sultangazi'de polis ekipleri denetim yaparken durumlarından şüphelendiği 3 kişiyi durdurdu. Ö.S.(21), Y.E.G.(18) ve M.T.'nin (21) üzerlerinde yapılan aramada 155 gram altın ile 19 bin 800 dolar ele geçirildi. Dolandırıcıların ceplerinden ise bir dekont çıktı. Polis dekonttaki isme ulaşınca dolandırıcılık da ortaya çıkarılmış oldu.

Nerdeyse bir ay boyunca dolandırmışlar

Yapılan görüşmede M.A.'nın, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından 'Hakkınızda terör soruşturması var' denilerek kandırıldığı ortaya çıktı. Kadının, 7 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında yaklaşık 10 milyon TL değerindeki altın ve dövizi parça parça şüphelilere teslim ettiği öğrenildi. Şüphelilerin üzerinden çıkan altın ve dövizin de aynı gün Şişli Maçka Parkı civarında mağdur kadın tarafından teslim edildiği belirlendi.

Tutuklandılar

Emniyette işlemleri tamamlanan Ö.S., Y.E.G. ve M.T., "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
