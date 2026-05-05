Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/unlu-bir-kahve-markasinin-adini-kullaniyorlar-anneler-gunune-ozel-50-bin-tl-hediye-ceki-vaadiyle-1105512613.html
Ünlü bir kahve markasının adını kullanıyorlar: Anneler Günü'ne özel 50 bin TL hediye çeki vaadiyle dolandırıcılık
Ünlü bir kahve markasının adını kullanıyorlar: Anneler Günü'ne özel 50 bin TL hediye çeki vaadiyle dolandırıcılık
Sputnik Türkiye
Kahve Dünyası'nın adını kullanarak "Anneler Günü'ne özel 50.000 TL hediye çeki" vaadiyle dolandırıcılık girişimine karşı uzmanlar uyardı. Şirket ise bu tarz... 05.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-05T16:35+0300
2026-05-05T16:48+0300
türki̇ye
whatsapp
sosyal medya
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
uyarı
kahve dünyası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089012458_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f5ac1e8c6d16620684357987558ccd0e.jpg
Sosyal medya ve WhatsApp üzerinden Kahve Dünyası'nın adını kullanarak "Anneler Günü'ne özel 50.000 TL hediye çeki" vaadiyle yapılmak istenen dolandırıcılık girişimlerine karşı uzmanlar uyardı. Şirketin resmi hesabından da açıklama yapılarak hukuki sürecin başlatılacağı duyuruldu. Dolandırıcılık girişimi sosyal medyada da gündem oldu. Siteyi birebir kopyaladılarYaklaşan Anneler Günü'nü bahane ederek şirketin kurumsal kimliğini taklit eden dolandırıcılar , "50.000 TL hediye kartı" ifadeleriyle çok sayıda kişiyi hedef aldı. WhatsApp üzerinden yayılan sahte linklere tıklayan çok sayıda kişi kişisel verilerinin ele geçirilmesi ve IP adreslerinin kopyalanması tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kahve Dünyası da konuyla ilgili resmi hesabından "Söz konusu içeriklerde yer alan "anket doldurarak para kazanma" gibi ifadelerin şirketimizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." uyarısını düştü.Sistem nasıl işliyor?Sahte link ve anket: Kullanıcılar, WhatsApp üzerinden gelen ve Kahve Dünyası’nın arayüzüne çok benzeyen sahte bir siteye yönlendiriliyor.Hediye kutusu oyunu: Sitede kullanıcılara "kaç kahve içtiniz" gibi sorular soruluyor ve ardından 9 kutu arasından seçim yapmaları isteniyor.Paylaşma şartı: "Ödül kazandınız" denilerek kullanıcılardan bu linki 20 kişiye veya 5 farklı WhatsApp grubuna göndermesi talep ediliyor.Kişisel veri talebi: Son aşamada ise telefon doğrulaması, adres bilgileri veya kişisel veriler istenerek veriler ele geçirilmeye çalışılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/bakan-ciftci-ve-bakan-gurlek-bir-araya-geldi--dolandiricilikla-mucadele-merkezi-projesi-hayata-1105511220.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089012458_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_bd939dbcef320e36b3edecd0f4dc2ff5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
whatsapp, sosyal medya, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, uyarı, kahve dünyası
whatsapp, sosyal medya, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, uyarı, kahve dünyası

Ünlü bir kahve markasının adını kullanıyorlar: Anneler Günü'ne özel 50 bin TL hediye çeki vaadiyle dolandırıcılık

16:35 05.05.2026 (güncellendi: 16:48 05.05.2026)
© AACep telefonu
Cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2026
© AA
Abone ol
Kahve Dünyası'nın adını kullanarak "Anneler Günü'ne özel 50.000 TL hediye çeki" vaadiyle dolandırıcılık girişimine karşı uzmanlar uyardı. Şirket ise bu tarz kampanyalarının olmadığını duyurdu.
Sosyal medya ve WhatsApp üzerinden Kahve Dünyası'nın adını kullanarak "Anneler Günü'ne özel 50.000 TL hediye çeki" vaadiyle yapılmak istenen dolandırıcılık girişimlerine karşı uzmanlar uyardı. Şirketin resmi hesabından da açıklama yapılarak hukuki sürecin başlatılacağı duyuruldu. Dolandırıcılık girişimi sosyal medyada da gündem oldu.

Siteyi birebir kopyaladılar

Yaklaşan Anneler Günü'nü bahane ederek şirketin kurumsal kimliğini taklit eden dolandırıcılar , "50.000 TL hediye kartı" ifadeleriyle çok sayıda kişiyi hedef aldı. WhatsApp üzerinden yayılan sahte linklere tıklayan çok sayıda kişi kişisel verilerinin ele geçirilmesi ve IP adreslerinin kopyalanması tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kahve Dünyası da konuyla ilgili resmi hesabından "Söz konusu içeriklerde yer alan "anket doldurarak para kazanma" gibi ifadelerin şirketimizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." uyarısını düştü.

Sistem nasıl işliyor?

Sahte link ve anket: Kullanıcılar, WhatsApp üzerinden gelen ve Kahve Dünyası’nın arayüzüne çok benzeyen sahte bir siteye yönlendiriliyor.
Hediye kutusu oyunu: Sitede kullanıcılara "kaç kahve içtiniz" gibi sorular soruluyor ve ardından 9 kutu arasından seçim yapmaları isteniyor.
Paylaşma şartı: "Ödül kazandınız" denilerek kullanıcılardan bu linki 20 kişiye veya 5 farklı WhatsApp grubuna göndermesi talep ediliyor.
Kişisel veri talebi: Son aşamada ise telefon doğrulaması, adres bilgileri veya kişisel veriler istenerek veriler ele geçirilmeye çalışılıyor.

Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2026
TÜRKİYE
Bakan Çiftçi ve Bakan Gürlek bir araya geldi: Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi Projesi hayata geçecek
16:02

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала