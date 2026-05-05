Ünlü bir kahve markasının adını kullanıyorlar: Anneler Günü'ne özel 50 bin TL hediye çeki vaadiyle dolandırıcılık

Kahve Dünyası'nın adını kullanarak "Anneler Günü'ne özel 50.000 TL hediye çeki" vaadiyle dolandırıcılık girişimine karşı uzmanlar uyardı. Şirket ise bu tarz... 05.05.2026, Sputnik Türkiye

Sosyal medya ve WhatsApp üzerinden Kahve Dünyası'nın adını kullanarak "Anneler Günü'ne özel 50.000 TL hediye çeki" vaadiyle yapılmak istenen dolandırıcılık girişimlerine karşı uzmanlar uyardı. Şirketin resmi hesabından da açıklama yapılarak hukuki sürecin başlatılacağı duyuruldu. Dolandırıcılık girişimi sosyal medyada da gündem oldu. Siteyi birebir kopyaladılarYaklaşan Anneler Günü'nü bahane ederek şirketin kurumsal kimliğini taklit eden dolandırıcılar , "50.000 TL hediye kartı" ifadeleriyle çok sayıda kişiyi hedef aldı. WhatsApp üzerinden yayılan sahte linklere tıklayan çok sayıda kişi kişisel verilerinin ele geçirilmesi ve IP adreslerinin kopyalanması tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kahve Dünyası da konuyla ilgili resmi hesabından "Söz konusu içeriklerde yer alan "anket doldurarak para kazanma" gibi ifadelerin şirketimizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." uyarısını düştü.Sistem nasıl işliyor?Sahte link ve anket: Kullanıcılar, WhatsApp üzerinden gelen ve Kahve Dünyası’nın arayüzüne çok benzeyen sahte bir siteye yönlendiriliyor.Hediye kutusu oyunu: Sitede kullanıcılara "kaç kahve içtiniz" gibi sorular soruluyor ve ardından 9 kutu arasından seçim yapmaları isteniyor.Paylaşma şartı: "Ödül kazandınız" denilerek kullanıcılardan bu linki 20 kişiye veya 5 farklı WhatsApp grubuna göndermesi talep ediliyor.Kişisel veri talebi: Son aşamada ise telefon doğrulaması, adres bilgileri veya kişisel veriler istenerek veriler ele geçirilmeye çalışılıyor.

