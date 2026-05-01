27 yıllık şirket konkordato talep etti: 3 ay süre ile geçici konkordato mühleti aldı
Sputnik Türkiye
Gaziantep'te faaliyet gösteren 27 yıllık Flament Tekstil ve Flament Sentetik'in sahipleri 3 ay süre ile geçici konkordato mühleti aldı. 01.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-01T10:17+0300
Gaziantep 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi, 27 yıllık Flament Sentetik, Flament Tekstil Sanayi şirketi ve sahipleri Murat Özkeçeci, Mesut Özkeçeci'nin açtıkları konkordato talepli davaya ilişkin karar verdi.Mahkeme şirketlere yönelik 3 ay süreyle geçici konkordato mühlet kararı verildiğini açıkladı.60 bin metrekarelik fabrika60 bin metrekare kapalı alana sahip 3 fabrikaya sahip şirketlerin 500'den fazla çalışanı bulunuyor. Şirketlerin sermayeleri 1 milyar 250 milyon lira seviyesinde.Alacaklılara uyarıMahkeme verdiği kararda, alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerini hatırlattı.3 konkordato komiseri atandıKonkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığını yakından incelemesi amacıyla İcra İflas Kanunu'nun 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek hukukçu Dr. Öğretim üyesi Emine Develi Ayverdi, Prof. Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Şentürk ve Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Nurullah Çuhadar'ın geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine karar verildi.Mahkeme, şirketlerin ve gerçek kişilerin ödemelerinin komiserlerin onayına tabi tutulmasına karar verdi.
Sputnik Türkiye
