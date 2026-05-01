Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/27-yillik-sirket-konkordato-talep-etti-3-ay-sure-ile-gecici-konkordato-muhleti-aldi-1105417163.html
27 yıllık şirket konkordato talep etti: 3 ay süre ile geçici konkordato mühleti aldı
27 yıllık şirket konkordato talep etti: 3 ay süre ile geçici konkordato mühleti aldı
Sputnik Türkiye
Gaziantep'te faaliyet gösteren 27 yıllık Flament Tekstil ve Flament Sentetik'in sahipleri 3 ay süre ile geçici konkordato mühleti aldı. 01.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-01T10:17+0300
2026-05-01T10:17+0300
ekonomi̇
konkordato
tekstil
gaziantep
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/08/1066737087_780:0:3980:1800_1920x0_80_0_0_cbedf5fbfbf4565c0e9b7369c3b7052e.jpg
Gaziantep 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi, 27 yıllık Flament Sentetik, Flament Tekstil Sanayi şirketi ve sahipleri Murat Özkeçeci, Mesut Özkeçeci'nin açtıkları konkordato talepli davaya ilişkin karar verdi.Mahkeme şirketlere yönelik 3 ay süreyle geçici konkordato mühlet kararı verildiğini açıkladı.60 bin metrekarelik fabrika60 bin metrekare kapalı alana sahip 3 fabrikaya sahip şirketlerin 500'den fazla çalışanı bulunuyor. Şirketlerin sermayeleri 1 milyar 250 milyon lira seviyesinde.Alacaklılara uyarıMahkeme verdiği kararda, alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerini hatırlattı.3 konkordato komiseri atandıKonkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığını yakından incelemesi amacıyla İcra İflas Kanunu'nun 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek hukukçu Dr. Öğretim üyesi Emine Develi Ayverdi, Prof. Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Şentürk ve Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Nurullah Çuhadar'ın geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine karar verildi.Mahkeme, şirketlerin ve gerçek kişilerin ödemelerinin komiserlerin onayına tabi tutulmasına karar verdi.
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/08/1066737087_1180:0:3580:1800_1920x0_80_0_0_2003f1df61892a2ca7081382c78fbf04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
konkordato, tekstil, gaziantep
konkordato, tekstil, gaziantep

27 yıllık şirket konkordato talep etti: 3 ay süre ile geçici konkordato mühleti aldı

10:17 01.05.2026
© İHABattaniye dikenler, ekmek pişirenler, dükkan gelirini bağışlayanlar: Tüm Türkiye seferber oldu
Battaniye dikenler, ekmek pişirenler, dükkan gelirini bağışlayanlar: Tüm Türkiye seferber oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2026
© İHA
Abone ol
Gaziantep'te faaliyet gösteren 27 yıllık Flament Tekstil ve Flament Sentetik'in sahipleri 3 ay süre ile geçici konkordato mühleti aldı.
Gaziantep 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi, 27 yıllık Flament Sentetik, Flament Tekstil Sanayi şirketi ve sahipleri Murat Özkeçeci, Mesut Özkeçeci'nin açtıkları konkordato talepli davaya ilişkin karar verdi.
Mahkeme şirketlere yönelik 3 ay süreyle geçici konkordato mühlet kararı verildiğini açıkladı.

60 bin metrekarelik fabrika

60 bin metrekare kapalı alana sahip 3 fabrikaya sahip şirketlerin 500'den fazla çalışanı bulunuyor. Şirketlerin sermayeleri 1 milyar 250 milyon lira seviyesinde.

Alacaklılara uyarı

Mahkeme verdiği kararda, alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerini hatırlattı.

3 konkordato komiseri atandı

Konkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığını yakından incelemesi amacıyla İcra İflas Kanunu'nun 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek hukukçu Dr. Öğretim üyesi Emine Develi Ayverdi, Prof. Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Şentürk ve Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Nurullah Çuhadar'ın geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine karar verildi.
Mahkeme, şirketlerin ve gerçek kişilerin ödemelerinin komiserlerin onayına tabi tutulmasına karar verdi.
iflas - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2026
EKONOMİ
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала