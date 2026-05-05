Gemi salgınında son durum: Yaklaşık 150 kişi yolcu gemisinde mahsur

Hantavirüs salgını baş gösteren ve hâlihazırda Batı Afrika kıyılarında demirleyen MV Hondius'da son durum nedir? Gemide kaç kişi var? Daha önce nerelere... 05.05.2026, Sputnik Türkiye

Oceanwide Expeditions tur şirketine ait MV Hondius gemisi, geçen ay Arjantin'in Ushuaia limanından Atlantik Okyanusu'nun ücra bölgelerine doğru bir tatil yolculuğuna çıktı. Şirketten hafta sonu yapılan açıklamaya göre, gemi okyanusta ilerlerken yolculuk sırasında birkaç yolcu hızla ilerleyen bir solunum yolu hastalığına yakalandı.Olayların zaman çizelgesiİlk olarak gemideki 70 yaşında bir Hollandalı 11 Nisan'da hayatını kaybetti ve cansız bedeni, 24 Nisan'da Güney Atlantik'teki Saint Helena'ya indirildi. Adamın karısı daha sonra Hollanda'ya dönüş yolculuğu sırasında havalimanında rahatsızlandı ve hastanede hayatını kaybetti. En son 2 Mayıs'ta bir Alman vatandaşı da hayatını kaybetti ve can kaybı 3' yükseldi. Ölen Alman vatandaşının hantavirüs testi yapılmadı. İngiliz uyruklu bir başka yolcu ise geçen hafta Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gemiden tahliye edildi ve hastanede kritik durumda tedavi görüyor.Pazar günü 150 yolculu kurvaziyer gemisi Hondius'ta, kemirgenler kaynaklı ölümcül hantavirüs salgını baş gösterdiği kamuoyuna açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, yolcu gemisindeki tüm kurbanlar 6 Nisan ile 28 Nisan tarihleri ​​arasında hastalandı ve "ateş, mide-bağırsak semptomları, zatürreye hızlı ilerleme, akut solunum yet yetmezliği sendromu ve şok" gibi belirtiler gösterdi.Salgın nerede başladı bilinmiyorGemi halihazırda Batı Afrika'daki Cape Verde (Yeşil Burun Adaları) açıklarına demirlerken uzmanlar, virüse bağlı hastalığın kuluçka devresinin 6 haftaya kadar uzaması sebebiyle salgının gemide mi yoksa öncesinde farklı bir yerde mi başladığını henüz kestiremiyor. 149 kişi ise halihazırda salgın sebebiyle gemide mahsur kalmış durumunda bulunuyor.Oceanwide Expeditions'ın açıklamasına göre, gemide bulunan iki mürettebat üyesinde semptomlar mevcut ve birinin durumu hafif, diğerinin ise ağır. Bu iki kişi tıbbi tahliye için gemiden uzaklaştırılacak. Yetkililer geminin destinasyonu veya yolcuların tahliyesi için henüz bir plan olmadığını belirtiyor. Hantavirüs nasıl bulaşıyor?ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, insanlar en sık olarak sıçan ve fare gibi kemirgenlerle, özellikle de idrarları, dışkıları ve tükürükleriyle temas yoluyla hasta olurlar.Hantavirüslerin yalnızca bir türü olan Andes virüsünün, insandan insana bulaşabildiği biliniyor ancak uzmanlar bu durumun son derece nadir gerçekleştiğini vurguluyor. Bu virüs esas olarak geminin kalkış noktası olan Şili ve Arjantin'de bulunuyor.Gemi nerelerde durdu?MV Hondius gemisi, bir aydan uzun bir süre önce Arjantin'in Ushuaia limanından ayrıldı. MarineTraffic gemi takip sitesine göre, Hondius önce Antarktika'da durakladıktan sonra bir gece için Ushuaia'ya döndü ve 1 Nisan'da tekrar yola çıktı. Ardından İngiliz denizaşırı bölgesi Saint Helena'da durduktan sonra Pazar günü Praia açıklarında demir attı.Gemide şu anda izolasyon önlemleri, hijyen protokolleri ve tıbbi izleme de dahil olmak üzere sıkı sağlık ve güvenlik prosedürleri uygulanıyor.

