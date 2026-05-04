DSÖ’den bir gemide ortaya çıkan hantavirüs ile ilgili açıklama: 5 şüpheli vaka daha var
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs... 04.05.2026, Sputnik Türkiye
DSÖ, konuya ilişkin X sosyal medya platformundaki hesabından açıklamada bulundu.Atlantik Okyanusu'nda seyreden yolcu gemisini görülen olaydan DSÖ'nün haberdar olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar bir hantavirüs enfeksiyonu vakasının laboratuvar tarafından doğrulandığı ve 5 şüpheli vakanın daha bulunduğu belirtildi.6 kişiden 3'ü hayatını kaybettiAçıklamada, "Etkilenen 6 kişiden 3'ü hayatını kaybetti, biri ise şu anda Güney Afrika'da yoğun bakımda tedavi görüyor. Daha detaylı araştırmalar, ek laboratuvar testleri ve epidemiyolojik incelemeler dahil devam ediyor. Yolculara ve mürettebata tıbbi bakım ve destek sağlanmaktadır. Virüsün genom dizileme çalışmaları da devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.'Nadir olarak insanlar arasında yayılabilir'Hantavirüs enfeksiyonlarının genellikle çevresel maruziyetle (enfekte kemirgenlerin idrarı veya dışkısına maruz kalma) ilişkili olduğuna işaret edilen açıklamada, "Nadir olmakla birlikte hantavirüs, insanlar arasında yayılabilir ve ciddi solunum yolu hastalığına yol açabilir. Bu nedenle dikkatli hasta takibi, destek ve müdahale gerektirir" değerlendirmesi yer aldı.Tıbbi tahliye için çalışılıyorAçıklamada, DSÖ'nün semptom gösteren iki yolcunun tıbbi tahliyesi için üye ülkeler ve gemi işletmecileri arasındaki koordinasyonu kolaylaştırdığı belirtilirken, gemideki diğer yolcular için de kapsamlı halk sağlığı risk değerlendirmesi yapıldığı ifade edildi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bir yolcu gemisinde tespit edilen şüpheli hantavirüs vakalarına yanıt olarak üye ülkeler ve gemi işletmecileriyle yakın işbirliği içinde çalıştıklarını bildirdi.Ghebreyesus, "Riskleri kontrol altına almak ve halk sağlığını korumak için hızlı ve koordineli eylem kritik önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.Hantavirüs nedir?
Sputnik Türkiye
DSÖ’den bir gemide ortaya çıkan hantavirüs ile ilgili açıklama: 5 şüpheli vaka daha var

18:00 04.05.2026 (güncellendi: 18:01 04.05.2026)
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs vakalarından haberdar olunduğunu ve yolcular ile mürettebata tıbbi bakım ve destek sağlandığını bildirirken, gemide 5 şüpheli vakanın daha olduğu aktardı.
DSÖ, konuya ilişkin X sosyal medya platformundaki hesabından açıklamada bulundu.
Atlantik Okyanusu'nda seyreden yolcu gemisini görülen olaydan DSÖ'nün haberdar olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar bir hantavirüs enfeksiyonu vakasının laboratuvar tarafından doğrulandığı ve 5 şüpheli vakanın daha bulunduğu belirtildi.

6 kişiden 3’ü hayatını kaybetti

Açıklamada, "Etkilenen 6 kişiden 3'ü hayatını kaybetti, biri ise şu anda Güney Afrika'da yoğun bakımda tedavi görüyor. Daha detaylı araştırmalar, ek laboratuvar testleri ve epidemiyolojik incelemeler dahil devam ediyor. Yolculara ve mürettebata tıbbi bakım ve destek sağlanmaktadır. Virüsün genom dizileme çalışmaları da devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
‘Nadir olarak insanlar arasında yayılabilir’

Hantavirüs enfeksiyonlarının genellikle çevresel maruziyetle (enfekte kemirgenlerin idrarı veya dışkısına maruz kalma) ilişkili olduğuna işaret edilen açıklamada, "Nadir olmakla birlikte hantavirüs, insanlar arasında yayılabilir ve ciddi solunum yolu hastalığına yol açabilir. Bu nedenle dikkatli hasta takibi, destek ve müdahale gerektirir" değerlendirmesi yer aldı.

Tıbbi tahliye için çalışılıyor

Açıklamada, DSÖ’nün semptom gösteren iki yolcunun tıbbi tahliyesi için üye ülkeler ve gemi işletmecileri arasındaki koordinasyonu kolaylaştırdığı belirtilirken, gemideki diğer yolcular için de kapsamlı halk sağlığı risk değerlendirmesi yapıldığı ifade edildi.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bir yolcu gemisinde tespit edilen şüpheli hantavirüs vakalarına yanıt olarak üye ülkeler ve gemi işletmecileriyle yakın işbirliği içinde çalıştıklarını bildirdi.
Ghebreyesus, "Riskleri kontrol altına almak ve halk sağlığını korumak için hızlı ve koordineli eylem kritik önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Hantavirüs nedir?

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.
Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.
Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, kendisini bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde de gösteriyor.
