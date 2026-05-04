Okyanusta seyreden lüks kruvaziyer gemisinde hantavirüs salgını: 3 yolcu hayatını kaybetti
MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinde kemirgenler tarafından taşınan ve ölümcül solunum yolu hastalığına neden olabilen hantavirüs salgını şüphesi üzerine üç... 04.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-04T08:54+0300
dünya
dünya sağlık örgütü (dsö)
atlantik
hantavirüs
salgın hastalık
Arjantin'den 150 yolcusuyla yola çıkan MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinde kemirgenler kaynaklı hantavirüs salgını patlak verdi. Edinilen son bilgilere göre 3 yolcu hayatını kaybetti. Hantavirüse bağlı hastalığın uzun kuluçka süresi endişeleri artırıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgında 3 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Hayatını kaybedenler arasında 70 ve 69 yaşlarında Hollandalı bir karı koca da bulunuyor. Cenazelerin ülkelerine geri gönderilmesi için çalışmalar sürüyor. Üçüncü kişinin cenazesi ise hâlâ gemide.Kruvaziyer şirketi, iki mürettebatın acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu ancak tedavi için Cape Verde’de karaya çıkmalarına izin verilmediğini açıkladı.69 yaşındaki bir İngiliz vatandaşı, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde yoğun bakımda tedavi görüyor. Bu kişi, hantavirüsün doğrulanmış tek vakası olarak açıklandı. DSÖ, açıklamasında bir vakanın laboratuvar tarafından doğrulandığını, 5 şüpheli vakanın ise incelendiğini bildirdi.Yolcuların gemiye binmeden önce enfekte olmuş olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.DSÖ dün akşam şu açıklamayı yaptı: Hantavirüs nedir? Nasıl bulaşır?Hantavirüsün neden olduğu hastalık, virüsün kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya tükürüğünden havaya karışmasıyla bulaşıyor. Daha nadir olarak kemirgen ısırıkları veya çizikleriyle de geçebiliyor. İnsanlar arasında bulaş ise nadir görülüyor.Belirtilerin ortaya çıkmasının bir ila 8 hafta sürebileceği ifade edildi. Ünlü yıldız ve eşinin ölümünde rastlanmıştıHantavirüs daha önce ünlü film yıldızı Gene Hackman ve eşinin ölümünde rastlanmıştı. Hackman, Santa Fe'deki evinde koroner arter hastalığı nedeniyle yaşamını kaybetmiş ve Hackman’ın 65 yaşındaki eşi Betsy Arakawa ise, hantavirüsün sebep olduğu Hantavirüs pulmoner sendromu (HPS) nedeniyle yaşamını yitirmişti.
MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinde kemirgenler tarafından taşınan ve ölümcül solunum yolu hastalığına neden olabilen hantavirüs salgını şüphesi üzerine üç kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de hastalandı. Salgın patlak verdiğinde gemi Afrika'nın batısındaki Atlantik Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Yeşil Burun Adaları açıklarında bulunuyordu.
