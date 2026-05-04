Süper hücre Gaziantep’i vurdu: Vali Kemal Çeber, bilançoyu açıkladı
Gaziantep’te etkili olan “süper hücre” olarak adlandırılan şiddetli hava olayı kentte büyük hasara yol açtı. Vali Kemal Çeber, 14 kişinin yaralandığını... 04.05.2026, Sputnik Türkiye
Gaziantep’te etkili olan “süper hücre” olarak adlandırılan şiddetli hava olayı kentte büyük hasara yol açtı. Vali Kemal Çeber, 14 kişinin yaralandığını, yaklaşık 100 binanın çatısının zarar gördüğünü ve tarım alanlarında ciddi kayıplar yaşandığını açıkladı. Eğitime verilen ara yarın sona erecek.
Gaziantep süper hücre etkisiyle ağır hasar aldı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentte dün etkili olan şiddetli hava olayları sonrası bilanço hakkında açıklamalarda bulundu.
14 yaralı, 100’e yakın bina hasarlı
Vali Çeber, yaşanan olayda 14 kişinin yaralandığını, yaralılardan birinin durumunun orta seviyede olduğunu belirtti. Kent genelinde yaklaşık 100 binanın çatısında hasar meydana geldiği bildirildi.
Çeber, yaşanan hava olayını şu sözlerle anlattı:
"Süper hücre diye adlandırılan hava olayının anlık olarak çok güçlü, hızlı ve dar bir zamanda kütlesel olarak yeryüzüne inmesi şeklinde yoğun bir yağış yaşadık. İçerisinde dolu, fırtına, yağmur ve hortum vardı. Gaziantep ve Şanlıurfa'yı yoğun şekilde etkiledi. Yarım saatlik bir yoğunluğu vardı ama o kadar şiddetliydi ki dolayısıyla birçok alanımız etkilendi."
Tarım alanları ve kırsal bölgeler etkilendi
Gaziantep hava durumu kaynaklı olumsuzluklar özellikle kırsal kesimlerde yoğun hissedildi.
Vali Çeber, "Yağıştan dolayı tarım alanları, binalar, araçlar ve enerji hatları etkilendi. Çok şükür can kaybımız yok" dedi. Nizip, Karkamış ve Şahinbey ilçelerinde hasarın daha yoğun olduğu, bazı camilerde hasar ve minare yıkımları yaşandığı aktarıldı.
39 okulda hasar tespit edildi
Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitimde de aksama yaşandı.
Çeber, "Yağıştan dolayı 39 okulumuz çatı uçması, cam kırılması gibi nedenlerle hasar gördü." ifadelerini kullandı.
Eğitim yarın yeniden başlıyor
Şahinbey, Şehitkamil ve Nizip ilçelerinde eğitime ara verildiğini hatırlatan Çeber, sürece ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Bu tedirginliğin giderilmesi ve okullarımızın daha titiz incelenmesi için bugün de tatil kararı aldık."
Çeber, yapılan incelemelerin ardından eğitim ve öğretimin yarın itibarıyla yeniden başlayacağını duyurdu.