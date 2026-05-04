https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/istanbul-valisi-davut-gul-sokaklarda-sahipsiz-tek-bir-kopek-bulunmayacak-1105472288.html

İstanbul Valisi Davut Gül: Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacak

İstanbul Valisi Davut Gül: Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacak

Sputnik Türkiye

İstanbul'da sahipsiz köpeklerinin yüzde 46'sının toplandığını duyuran Vali Davut Gül, "Kalanların tamamı da toplanacaktır. Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek... 04.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-04T11:12+0300

2026-05-04T11:12+0300

2026-05-04T11:12+0300

türki̇ye

i̇stanbul

köpek

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086330166_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_531a723e2b1fd11d99724988682e65d8.jpg

İstanbul Valisi Davut Gül, sokak hayvanlarına dair yeni açıklamalarda bulundu. Gül, sokaklarda sahipsiz tek bir hayvan bulunmayacağını söyledi. Vali, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kanunun emri nettir: sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacaktır" dedi. Açıklamanın tamamı şöyle:"Sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması bir tercih değil, açık bir zorunluluktur. Aşırı yaklaşımlar çözüm değildir; ne toplu itlaf ne de başıboşluk veya kontrolsüzlük kabul edilebilir. Kanunun emri nettir: sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacaktır. İstanbul’da sahipsiz hayvanların yüzde 46’sı toplanmıştır; kalanların tamamı da toplanacaktır. Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacaktır. Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız, bu hayvanları yalnızca kendi evinde veya bahçesinde bakmak üzere sahiplenebilecektir. Yasaklı ırkların üretimi, satışı ve sahiplendirilmesi kanunen yasaktır. Bu kurallara aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem yapılmaktadır. Bu görev belediyelerindir. Tüm belediyeler bu yükümlülüğü derhal ve eksiksiz yerine getirecektir. İhmal ve gecikmeye kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızın can güvenliği tartışmasız önceliğimizdir; kamu düzeni ve şehir güvenliği konusunda en küçük bir zafiyete dahi izin verilmeyecektir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/emekliler-ne-kadar-zam-alacak-4-aylik-oran-netlesti-1105470632.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, köpek