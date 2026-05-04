https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/istanbul-valisi-davut-gul-sokaklarda-sahipsiz-tek-bir-kopek-bulunmayacak-1105472288.html
İstanbul Valisi Davut Gül: Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacak
İstanbul Valisi Davut Gül: Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacak
Sputnik Türkiye
İstanbul'da sahipsiz köpeklerinin yüzde 46'sının toplandığını duyuran Vali Davut Gül, "Kalanların tamamı da toplanacaktır. Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek... 04.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-04T11:12+0300
2026-05-04T11:12+0300
2026-05-04T11:12+0300
türki̇ye
i̇stanbul
köpek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086330166_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_531a723e2b1fd11d99724988682e65d8.jpg
İstanbul Valisi Davut Gül, sokak hayvanlarına dair yeni açıklamalarda bulundu. Gül, sokaklarda sahipsiz tek bir hayvan bulunmayacağını söyledi. Vali, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kanunun emri nettir: sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacaktır" dedi. Açıklamanın tamamı şöyle:"Sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması bir tercih değil, açık bir zorunluluktur. Aşırı yaklaşımlar çözüm değildir; ne toplu itlaf ne de başıboşluk veya kontrolsüzlük kabul edilebilir. Kanunun emri nettir: sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacaktır. İstanbul’da sahipsiz hayvanların yüzde 46’sı toplanmıştır; kalanların tamamı da toplanacaktır. Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacaktır. Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız, bu hayvanları yalnızca kendi evinde veya bahçesinde bakmak üzere sahiplenebilecektir. Yasaklı ırkların üretimi, satışı ve sahiplendirilmesi kanunen yasaktır. Bu kurallara aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem yapılmaktadır. Bu görev belediyelerindir. Tüm belediyeler bu yükümlülüğü derhal ve eksiksiz yerine getirecektir. İhmal ve gecikmeye kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızın can güvenliği tartışmasız önceliğimizdir; kamu düzeni ve şehir güvenliği konusunda en küçük bir zafiyete dahi izin verilmeyecektir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/emekliler-ne-kadar-zam-alacak-4-aylik-oran-netlesti-1105470632.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086330166_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_2622b6a2df0e9704b1aeb1eb75956cc6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul, köpek
İstanbul Valisi Davut Gül: Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacak
İstanbul'da sahipsiz köpeklerinin yüzde 46'sının toplandığını duyuran Vali Davut Gül, "Kalanların tamamı da toplanacaktır. Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacaktır" dedi.
İstanbul Valisi Davut Gül, sokak hayvanlarına dair yeni açıklamalarda bulundu. Gül, sokaklarda sahipsiz tek bir hayvan bulunmayacağını söyledi. Vali, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kanunun emri nettir: sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacaktır" dedi.
Açıklamanın tamamı şöyle:
"Sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması bir tercih değil, açık bir zorunluluktur. Aşırı yaklaşımlar çözüm değildir; ne toplu itlaf ne de başıboşluk veya kontrolsüzlük kabul edilebilir. Kanunun emri nettir: sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacaktır. İstanbul’da sahipsiz hayvanların yüzde 46’sı toplanmıştır; kalanların tamamı da toplanacaktır. Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacaktır. Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız, bu hayvanları yalnızca kendi evinde veya bahçesinde bakmak üzere sahiplenebilecektir. Yasaklı ırkların üretimi, satışı ve sahiplendirilmesi kanunen yasaktır. Bu kurallara aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem yapılmaktadır. Bu görev belediyelerindir. Tüm belediyeler bu yükümlülüğü derhal ve eksiksiz yerine getirecektir. İhmal ve gecikmeye kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızın can güvenliği tartışmasız önceliğimizdir; kamu düzeni ve şehir güvenliği konusunda en küçük bir zafiyete dahi izin verilmeyecektir."